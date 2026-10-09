Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tư duy về nhân tài không phải gắn với bằng cấp

(VTC News) -

Quan điểm trên được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đưa ra khi kết luận hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 và quý IV của Bộ Nội vụ, chiều 9/10.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải.

Đề cập để nhiệm vụ tham mưu xây dựng đề án chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn của đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải yêu cầu cần có tư duy, cách làm mới, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài cũng phải tiếp cận theo hướng mới.

Bộ trưởng chia sẻ nhân tài không chỉ giới hạn ở cơ quan nhà nước, mà còn ở doanh nghiệp, trong nhóm người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và lao động Việt Nam ở nước ngoài.

“Nhân tài được nhắc đến không trùng với việc sử dụng lao động chất lượng cao. Nhân tài là người có tài thực sự. Tư duy về nhân tài không phải gắn với bằng cấp”, ông Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai các kết luận, kế hoạch và nghị quyết về hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện đề án mô hình tự quản cộng đồng dân cư sau sắp xếp; đề án hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân.

Các đơn vị cần phối hợp trình Chính phủ ban hành các nghị quyết công bố diện tích tự nhiên đơn vị hành chính cấp xã và nghị quyết phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển; đôn đốc hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới các cấp và hướng dẫn lập, thẩm định đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Nhóm nhiệm vụ quan trọng khác được tư lệnh ngành Nội vụ đặt ra là tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các bộ, ngành; rà soát, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương (nhất là cấp xã); nghiên cứu phân cấp giao tổng biên chế cho địa phương.

“Các đơn vị cần hoàn thiện đề án khung tổ chức các cơ quan trong hệ thống nhà nước từ Trung ương đến địa phương hoàn tất trong tháng 10. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để hoàn thiện vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, hoàn tất trong năm 2026”, Bộ trưởng nêu rõ.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải yêu cầu tập trung xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XIV.

Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội trình Quốc hội trong tháng 10; xây dựng các nghị định, thông tư về tiền lương, mức lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội và quan hệ lao động.

Trong lĩnh vực việc làm, Bộ trưởng chỉ đạo tăng cường kết nối cung - cầu lao động, vận hành hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về lao động và đẩy mạnh đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Chỉ thị 20 của Ban Bí thư.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện vai trò cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ; triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2026.

Bộ trưởng yêu cầu siết chặt kỷ luật hành chính, tài chính - ngân sách; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...