Trường ĐH FPT phối hợp tổ chức Hội nghị web và dữ liệu quốc tế APWeb-WAIM 2026

(VTC News) -

Sáng 7/9, Hội nghị khoa học quốc tế APWeb-WAIM 2026 khai mạc tại Trường Đại học FPT phân hiệu Đà Nẵng. Đây là lần thứ 10 hội nghị APWeb-WAIM được tổ chức và là lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam.

Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực web, dữ liệu, AI tham dự APWeb-WAIM 2026.

Sự kiện quy tụ hơn 100 nhà nghiên cứu đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Pháp, Hy Lạp, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Việt Nam... 162 nghiên cứu được trình bày theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo không gian trao đổi giữa các nhà khoa học về những hướng nghiên cứu mới trong công nghệ web, dữ liệu, cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Các tham luận tập trung vào công nghệ web, dữ liệu, cơ sở dữ liệu và những hướng ứng dụng AI trong các bài toán thực tế.

Một trong những nội dung được đề cập tại hội nghị là vai trò ngày càng quan trọng của dữ liệu đối với sự phát triển của các hệ thống AI. Bên cạnh việc phát triển các mô hình thông minh, nhiều nghiên cứu tập trung vào cách tổ chức, truy vấn, phân tích và khai thác dữ liệu theo hướng hiệu quả, chính xác và an toàn hơn.

Các hướng nghiên cứu được giới thiệu bao gồm ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu, phát hiện nội dung giả mạo, bảo vệ dữ liệu cá nhân, xử lý văn bản, hình ảnh và video. Nhiều bài toán thực tế trong y tế, tài chính, giáo dục, chính phủ số, an ninh mạng, giao thông và sản xuất cũng được đưa vào nghiên cứu.

Khi AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi, yêu cầu đặt ra không chỉ là khả năng xử lý thông tin nhanh hơn mà còn phải nâng cao độ chính xác, khả năng kiểm chứng và tính tin cậy của hệ thống.

Ba phiên báo cáo toàn thể của các diễn giả chính tập trung vào những hướng nghiên cứu khác nhau, từ điện toán đồ thị, cơ sở dữ liệu vectơ đến hệ thống dữ liệu phục vụ AI. Trong phiên khai mạc, Giáo sư Hai Jin (Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, Trung Quốc) đã đề cập tới cách tiếp cận thống nhất đối với điện toán đồ thị từ nền tảng đến hệ thống qua bài chia sẻ “A Unified Approach of Graph Computing: From Foundations to Systems and Beyond” và nhận được sự quan tâm của các chuyên gia quốc tế.

Diễn giả Hai Jin trình bày tại phiên toàn thể đầu tiên của Hội nghị APWeb-WAIM 2026.

Nghiên cứu của Giáo sư Hai Jin đề xuất cách xử lý dữ liệu có cấu trúc phức tạp hiệu quả hơn, giúp tăng tốc độ và khả năng mở rộng của các hệ thống AI. Nội dung tham luận cũng đặt vấn đề về khả năng kết nối giữa xử lý dữ liệu, AI và tính toán khoa học trên cùng một nền tảng.

Hai diễn giả chính tiếp theo là Giáo sư Xiaofang Zhou (Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong, Trung Quốc) và Giáo sư Gao Cong (Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore) lần lượt trình bày 2 tham luận về: “Advanced Similarity Query Processing in Vector Databases” tập trung vào xử lý truy vấn tương đồng trong cơ sở dữ liệu vectơ - công nghệ ngày càng quan trọng đối với các ứng dụng AI hiện nay; và: “From AI4DB to Databases for AI: Rethinking Data Systems in the LLM Era” về sự chuyển dịch của hệ thống dữ liệu trong kỷ nguyên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Các chủ đề từ điện toán đồ thị, cơ sở dữ liệu vectơ đến hệ thống dữ liệu phục vụ AI cho thấy nghiên cứu trong lĩnh vực này không chỉ tập trung vào việc phát triển mô hình, mà còn mở rộng sang các hạ tầng và hệ thống dữ liệu hỗ trợ AI.

TS. Trần Ngọc Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH FPT, Tập đoàn FPT - phát biểu khai mạc hội nghị.

Ông Trần Ngọc Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH FPT, Tập đoàn FPT - nhận định: những hội nghị quốc tế như APWeb-WAIM là cơ hội để sinh viên, giảng viên trải nghiệm, kết nối, học hỏi và khám phá những góc nhìn, nghiên cứu mới.

APWeb-WAIM là hội nghị khoa học quốc tế uy tín hướng tới việc thúc đẩy nghiên cứu và trao đổi học thuật trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ web, dữ liệu, cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Việc hội nghị lần đầu được tổ chức tại Việt Nam mở ra cơ hội để cộng đồng nghiên cứu trong nước kết nối với các nhà khoa học quốc tế, chia sẻ tri thức và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và công nghệ số.

Trường Đại học FPT phối hợp cùng SIGAPP French Chapter tổ chức APWeb-WAIM 2026, với sự đồng hành của Springer. Đây cũng là dịp để giảng viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu tại Việt Nam tiếp cận trực tiếp với các công trình, xu hướng nghiên cứu và chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực web, dữ liệu và AI.