5 học sinh ở Đà Nẵng ăn lá ngón, 1 em tử vong

(VTC News) -

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng, lúc 12h15 ngày 28/10, tại Trường liên cấp xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, điểm trường xã Ch’Ơm cũ, có 5 học sinh ăn lá ngón.

Sau khi ăn lá ngón, nhóm học sinh ở Đà Nẵng nhập viện cấp cứu. (Ảnh minh họa)

Các em gồm R.T.N.U. (12 tuổi), R.T.B.Q. (13 tuổi), P.T.H.T. (13 tuổi), R.T.S.P.T.M. (13 tuổi) và T.N.M.H. (13 tuổi, cùng trú xã Hùng Sơn).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường phối hợp với các lực lượng địa phương đưa các em đến Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, đến 14h50 cùng ngày, em T.N.M.H. đã tử vong, 4 học sinh còn lại tiếp tục được cấp cứu, theo dõi sức khỏe.

Cây lá ngón thuộc dòng họ cây mã tiền, chứa chất độc là alkaloid. Hoạt tính sinh lý của alkaloid rất cao với cơ thể con người và động vật, nhất là với hệ thần kinh gây co giật, liệt cơ, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim, có thể gây chết người trong thời gian ngắn nếu không được cấp cứu kịp thời. Một lượng nhỏ alkaloid cũng có thể gây chết người. Cây lá ngón thuộc họ cây leo, lá nhỏ (hình như lá trầu không nhưng mỏng), hoa màu vàng.

Khi ngộ độc lá ngón, bác sĩ khuyên cần sơ cứu ban đầu (gây nôn, bơm rửa dạ dày) và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế. Tại các cơ sở y tế, cần nhanh chóng đào thải chất độc ra khỏi đường tiêu hoá (gây nôn, bơm rửa dạ dày), dùng thuốc thải độc, thở máy, lọc máu, điều chỉnh rối loạn nhịp tim-rối loạn nước, điện giải.