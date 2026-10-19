4 mẫu nhà mái Nhật có tầng hầm đẹp đáng xây nhất hiện nay

(VTC News) -

Nhà mái Nhật nổi bật với phần mái dốc nhẹ, mở rộng ra các hướng, tạo cảm giác thanh thoát. Tầng hầm có thể sử dụng làm gara ô tô, phòng giải trí, kho chứa đồ hoặc phòng kỹ thuật tùy theo nhu cầu của gia chủ.

Nhà mái Nhật kết hợp tầng hầm có thể thiết kế theo nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, thể hiện gu thẩm mỹ riêng của gia chủ.

Nhà mái Nhật có tầng hầm phong cách hiện đại

Nhà mang phong cách hiện đại là lựa chọn phù hợp với gia chủ yêu thích sự trẻ trung, tối giản. Khối nhà được thiết kế vuông vức kết hợp vật liệu hiện đại như kính cường lực, lam nhôm...giúp tổng thể ngôi nhà sang trọng và thanh thoát.

Nhà 1 tầng mái Nhật có hầm. (Ảnh minh họa: AI)

Tầng hầm với lối xuống rộng rãi và hệ thống đèn chiếu sáng âm tường đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Nhà mái Nhật có tầng hầm phong cách tân cổ điển

Nếu phong cách hiện đại mang vẻ đẹp trẻ trung thì tân cổ điển toát lên sự sang trọng, quý phái. Thiết kế này thường sử dụng các chi tiết phào chỉ nhẹ nhàng, cột vuông cân đối, kết hợp mái Nhật, tạo nên tổng thể thanh thoát và cân đối.

Nhà 1 tầng mái Nhật tân cổ điển. (Ảnh minh họa: AI)

Tầng hầm trong kiến trúc tân cổ điển thường ốp đá granite cao cấp, giúp tăng độ bền và vẻ sang trọng.

Nhà mái Nhật có tầng hầm phong cách tối giản

Phong cách tối giản được ưa chuộng trong những năm gần đây nhờ loại bỏ các chi tiết thừa, tập trung vào hình khối và ánh sáng tự nhiên.

Nhà mái Nhật phong cách tối giản. (Ảnh minh họa)

Tầng hầm trong thiết kế tối giản thường giấu khéo léo dưới cốt nền, giúp mặt tiền gọn gàng hơn. Vật liệu thường sử dụng là bê tông giả đá, gạch ốp tối màu hoặc lam thép sơn tĩnh điện, vừa dễ vệ sinh vừa bền.

Nhà 3 tầng mái Nhật có tầng hầm

Cây xanh được bố trí ở nhiều vị trí giúp tăng giá trị cảnh quan cho ngôi nhà. (Ảnh: SBSHouse)

Nhà 3 tầng mái Nhật với các hình khối cứng cáp, tạo cảm giác vững chãi và an toàn. Để giảm sự khô khan của các khối bê tông, kiến trúc sư bố trí cây xanh ở nhiều vị trí như tường rào, ban công, cửa sổ và sân thượng.