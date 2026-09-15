Top 5 mẫu nhà mái Nhật 1 tầng đẹp được ưa chuộng hiện nay

(VTC News) -

Nhà mái Nhật nổi bật với hệ mái có độ dốc nhẹ (khoảng 30-35 độ) và mở rộng ra nhiều hướng. Khác với mái Thái có đỉnh nhọn và độ dốc lớn, mái Nhật mang đường nét nhẹ nhàng, cân đối và thanh thoát hơn.

Với kết cấu 1 tầng, các không gian sinh hoạt được bố trí trên cùng một mặt sàn, tạo thuận lợi cho việc di chuyển và kết nối giữa các thành viên. Thông thường, nhà mái Nhật 1 tầng ưu tiên không gian mở, kết hợp cửa kính lớn hoặc cửa sổ rộng để tận dụng ánh sáng tự nhiên

Cùng tham khảo các mẫu nhà mái Nhật 1 tầng được ưa chuộng hiện nay:

Nhà mái Nhật 1 tầng chữ L

(Ảnh: Tostemvietnam)

Ưu điểm của nhà mái Nhật chữ L là tạo sự linh hoạt trong việc tổ chức không gian và tận dụng hiệu quả diện tích khu đất. Khoảng sân hình thành tại góc chữ L có thể bố trí thành khu vực thư giãn, tiểu cảnh hoặc chỗ để xe.

Nhà mái Nhật 1 tầng tối giản

(Ảnh: Vinhtuong)

Nhà mái Nhật 1 tầng sử dụng các hình khối vuông vức kết hợp gam màu trung tính tạo tổng thể thanh lịch và hài hòa.

Hệ mái Nhật giúp công trình trở nên mềm mại hơn, trong khi các khoảng mở lớn mang đến nguồn sáng tự nhiên.

Nhà mái Nhật 1 tầng tân cổ điển

(Ảnh: Tostemvietnam)

Đặc điểm nổi bật của phong cách tân cổ điển là sự pha trộn tinh tế giữa đường nét hiện đại và hoa văn tân cổ điển nhẹ nhàng. Hệ cột trụ tròn vững chãi ở tiền sảnh, màu sơn trắng chủ đạo kết hợp ngói xám xanh tạo nên vẻ đẹp sang trọng, quý phái.

Nhà mái Nhật 1 tầng kết hợp sân vườn

(Ảnh: Vinhtuong)

Nhà mái Nhật 1 tầng có sân vườn rộng mang lại cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên. Không gian sân vườn có thể kết hợp khu vực nghỉ ngơi hoặc tiểu cảnh, hồ cá Koi, chòi nghỉ mát, thảm cỏ xanh...Sân vườn tạo nên không gian sống xanh mát, trong lành.

Nhà mái Nhật 1 tầng có gara ô tô

(Ảnh: Tostemvietnam)

Nhà mái Nhật 1 tầng tích hợp gara tạo sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Tùy theo diện tích khu đất, gara có thể được bố trí liền khối hoặc tách biệt với khu vực ở, đảm bảo sự hài hòa giữa công năng và kiến trúc.