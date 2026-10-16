Izumi City và tư duy phát triển đô thị 100 năm từ Nhật Bản

(VTC News) -

Từ tư duy quy hoạch đến giá trị đô thị dài hạn

Trong tư duy phát triển đô thị tại Nhật Bản, nhà ở được đặt trong mối liên hệ với nhu cầu di chuyển, làm việc, học tập và giải trí. Vì vậy, giao thông, thương mại, giáo dục, không gian xanh và tiện ích cộng đồng phải được tính toán đồng bộ ngay từ quy hoạch.

Đô thị Grand Green Osaka (Hankyu Hanshin Properties) tọa lạc ngay ga Osaka, với điểm nhấn là công viên trung tâm.

Hankyu Hanshin Properties phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, tổ chức các chức năng quanh hệ thống nhà ga Osaka. Trung tâm thương mại, giải trí được bố trí tại các ga cuối, còn nhà ở phát triển tại các ga giữa, giúp kết nối nơi ở với tiện ích thiết yếu.

Hankyu Hanshin Properties đã hiện thực hóa mô hình này tại khu đô thị Saito quy mô 313 ha. Từ khoảng 1.000 cư dân khi bắt đầu vận hành năm 2004, dân số nơi đây đã vượt 18.000 người vào năm 2025. Qua hơn hai thập kỷ, hạ tầng, tiện ích và cộng đồng từng bước hình thành.

Tokyu Corporation theo đuổi tầm nhìn tương tự tại Tokyu Tama Den-en-toshi, khởi động từ năm 1953 nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở khi dân số Tokyo mở rộng ra ngoại vi. Gắn quy hoạch đô thị với đường sắt, sau hơn nửa thế kỷ, quy mô phát triển tại đây đạt khoảng 5.000 ha.

Saito và Tama Den-en-toshi cùng cho thấy giá trị đô thị được tạo dựng từ quy hoạch ban đầu và bồi đắp khi hạ tầng, tiện ích, cộng đồng dần hình thành. Giá trị ấy không chỉ nằm ở tiến độ bàn giao mà còn ở khả năng duy trì sức sống, thích ứng với nhu cầu mới sau nhiều năm vận hành.

Từ kinh nghiệm Nhật Bản đến Izumi City

Tại Việt Nam, Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation đồng hành cùng Nam Long phát triển Izumi City quy mô 170 ha tại phường Long Hưng, Đồng Nai. Dự án kết hợp sự am hiểu thị trường bản địa với kinh nghiệm phát triển đô thị bền vững quốc tế.

Quy hoạch tổng thể kết nối giao thông, mảng xanh, thương mại và giáo dục, kế thừa tư duy lấy cộng đồng làm trọng tâm của các đối tác Nhật Bản. Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu hiện tại, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khi cư dân tăng lên và nhịp sống thay đổi.

Izumi City được quy hoạch dựa trên tư duy đô thị phát triển trong 100 năm tiếp theo.

Ông Fukumoto Shota, Tổng Giám đốc Hankyu Hanshin Properties Việt Nam, cho biết: “Với chúng tôi, giá trị thực của bất động sản nằm ở khả năng tạo dựng một môi trường sống tốt hôm nay và tiếp tục phát triển trong 100 năm tiếp theo.”

Tại Izumi City, giai đoạn 1 của phân khu Izumi Gardenia đã hoàn thành, được cấp sổ hồng và đón cư dân về sinh sống. Phân khu thứ hai Izumi Canaria dự kiến bàn giao từ quý 4/2026. Khi cư dân chuyển về, tiện ích được sử dụng và không gian chung trở thành nơi gặp gỡ, tương tác mỗi ngày, tạo cơ sở để đánh giá sức sống của đô thị.

Clubhouse Canaria sẽ đi vào vận hành cùng nhịp bàn giao Izumi Canaria.

Anh Cao Anh Cường, một cư dân Biên Hòa chọn Izumi Canaria làm tổ ấm, cho biết dự án cách nơi ở cũ 3 km nên giúp gia đình giữ nguyên nhịp sống thường nhật. “Ngôi nhà có không gian ven sông thoáng mát và thiết kế phù hợp với gia đình đa thế hệ”, anh Cường chia sẻ.

Với triết lý lấy con người làm trung tâm, Nam Long cùng Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation hướng đến xây dựng Izumi City thành không gian sống có khả năng duy trì và gia tăng giá trị theo thời gian, đồng hành cùng nhiều thế hệ cư dân.