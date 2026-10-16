Một địa chỉ sống mở ra vạn trải nghiệm đẳng cấp bên biển tại phía Nam TP.HCM

(VTC News) -

Đưa thể thao đỉnh cao và thiên nhiên biển hồ vào nhịp sinh hoạt mỗi ngày

Khi ranh giới giữa an cư và nghỉ dưỡng ngày càng bị xóa nhòa, chất lượng sống được đo đếm trọn vẹn bằng những khoảnh khắc gia chủ thực sự dành riêng cho chính mình và người thân.

Vinhomes Green Paradise, siêu đô thị biển 2.870ha được phát triển theo hướng đưa những trải nghiệm ấy vào nhịp sinh hoạt hằng ngày. Cư dân có thể bắt đầu buổi sáng với môn thể thao yêu thích, dành thời gian cho gia đình vào buổi chiều và tận hưởng đời sống giải trí khi thành phố lên đèn.

Điểm nhấn dành cho giới yêu golf là bộ đôi sân Sunrise và Sunset tại Vịnh Tiên, có tổng diện tích 155ha với 36 hố đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hai sân golf được kiến tạo theo những phong cách khác biệt, mang đến trải nghiệm đa dạng ngay trong cùng một điểm đến.

Sunrise mang dấu ấn thiết kế của kiến trúc sư sân golf danh tiếng Robert Trent Jones II, với những hố golf ven biển đề cao độ chính xác và khả năng xử lý bóng. Trong khi đó, Sunset được định hình theo triết lý chiến thuật của huyền thoại Tiger Woods, tạo ra những thử thách từ địa hình biến đổi đa tầng và nhiều phương án tiếp cận đầy thách thức.

Với người đam mê golf, sự khác biệt ấy mang đến lý do để liên tục trở lại sân. Mỗi vòng đấu là dịp thử sức trước điều kiện gió biển, thay đổi chiến thuật và tận hưởng những cuộc gặp gỡ cùng bạn chơi.

Bộ đôi sân golf Sunrise và Sunset tại Vịnh Tiên dự kiến vận hành từ ngày 1/7/2027, đưa thể thao đỉnh cao hòa vào nhịp sống thường nhật của cư dân.

Điều hấp dẫn với cư dân nằm ở khoảng cách giữa sân golf và tổ ấm. Sau một buổi sáng vận động, chủ nhân có thể trở về dùng bữa cùng gia đình, nghỉ ngơi rồi tiếp tục những hoạt động yêu thích mà chẳng phải dành hàng giờ di chuyển.

Nếu sân golf mang đến nhịp sống năng động, Paradise Lagoon lại mở ra một thế giới nghỉ dưỡng khoáng đạt với biển hồ rộng tới 800ha, sử dụng nguồn nước biển tự nhiên được thanh lọc.

Không gian mặt nước trải rộng, những bãi cát trắng cùng cảnh quan xanh tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoài trời. Trẻ nhỏ có thể vui chơi bên bờ cát, người lớn chèo SUP, kayak hoặc dạo bộ, thư giãn giữa thiên nhiên.

Một buổi chiều sau giờ làm, cả gia đình có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn, thưởng thức đồ uống yêu thích hay đơn giản là dành thời gian trò chuyện bên mặt nước. Những khoảnh khắc vốn gắn với các chuyến nghỉ dưỡng xa nhà được đưa vào cuộc sống thường nhật.

Chính sự kết hợp giữa không gian vận động và nghỉ ngơi giúp Vinhomes Green Paradise đáp ứng nhiều sở thích trong cùng một gia đình, từ người yêu thể thao đến những chủ nhân tìm kiếm sự riêng tư, thư thái.

Biển hồ Lagoon 800 ha mở ra không gian mặt nước khoáng đạt cho những buổi chiều nghỉ dưỡng, dạo chơi và tận hưởng cảnh quan bên gia đình.

Khi siêu đô thị lên đèn, thế giới giải trí và nghệ thuật thăng hoa được mở ra

Một đô thị biển hấp dẫn cần có sức sống sau khi mặt trời lặn. Tại Vinhomes Green Paradise, hệ sinh thái giải trí về đêm được quy hoạch với nhiều điểm đến, tạo điều kiện để cư dân lựa chọn cách tận hưởng thời gian theo sở thích.

Nổi bật là Cosmo Bay rộng 46ha, tổ hợp giải trí và ẩm thực được định hướng trở thành tâm điểm kinh tế đêm của siêu đô thị.

Những nhà hàng đa phong cách, quảng trường ánh sáng và tuyến phố đi bộ ven biển hứa hẹn mang đến không khí sôi động từ chiều tối đến đêm khuya. Một cuộc hẹn có thể bắt đầu bằng bữa tối cùng gia đình, tiếp nối với ly cà phê bên biển hoặc chuyến dạo chơi giữa những con phố rực rỡ ánh đèn.

Cư dân yêu thích mua sắm còn có thêm lựa chọn từ khu Outlet quy mô 20 ha và hệ thống ba trung tâm thương mại Vincom được bố trí trên toàn đô thị.

Sự hiện diện của những điểm đến bán lẻ, ẩm thực và giải trí giúp các gia đình thuận tiện mua sắm, gặp gỡ bạn bè hay cập nhật xu hướng thời trang ngay trong môi trường sống quen thuộc.

Đặc biệt, đời sống văn hóa tại Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng có thêm dấu ấn từ Trung tâm Hội nghị và Nhà hát Sóng Xanh tại Vịnh Tiên, dự kiến vận hành từ ngày 1/11/2027.

Tổ hợp được quy hoạch với nhà hát hai khán phòng, tổng sức chứa 5.000 chỗ ngồi cùng quảng trường lễ hội quy mô lớn. Đây là không gian hướng tới các chương trình biểu diễn nghệ thuật, nhạc kịch, đại nhạc hội quốc tế và sự kiện thời trang.

Khi những công trình này đi vào hoạt động, cư dân có cơ hội tiếp cận các chương trình văn hóa, nghệ thuật ngay tại đô thị. Một buổi tối cuối tuần có thể dành cho vở nhạc kịch yêu thích, buổi hòa nhạc hoặc những sự kiện cộng đồng giàu cảm xúc.

Tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Nhà hát Sóng Xanh kết hợp cùng các không gian thương mại, văn hóa để làm phong phú đời sống về đêm của đô thị.

Khi hệ sinh thái tiện ích dần hoàn thiện, mỗi ngày tại Vinhomes Green Paradise sẽ mở ra nhiều lựa chọn khác nhau, từ vận động, thư giãn đến mua sắm, thưởng thức nghệ thuật. Đó là sức hấp dẫn của một địa chỉ sống được quy hoạch để những trải nghiệm đáng nhớ trở thành một phần thường xuyên của đời sống.