(VTC News) -

Nhà mái Nhật có độ dốc nhẹ, mở rộng ra nhiều hướng giúp thoát nước mưa nhanh và chống nóng hiệu quả vào mùa hè. Với thiết kế 2 tầng, nhà mái Nhật dễ dàng bố trí 3 - 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng thờ và khu sinh hoạt chung.

Trong khi đó, sân sau kết hợp với cửa chính hoặc sân trước, tạo ra trục đối lưu không khí tự nhiên, giúp hút gió tươi vào nhà và đẩy khí nóng ra ngoài.

Cách tính diện tích xây dựng nhà mái Nhật

Để tính chi phí xây nhà, trước hết cần xác định tổng diện tích tính phí xây dựng (bao gồm hệ số sàn các tầng, mái, móng, sân sau).

Thông thường, móng cọc tính từ 20-40% diện tích sàn; móng băng tính khoảng 50% diện tích sàn. Mái Nhật thường được tính 50-70% diện tích sàn. Sân sau tính khoảng 30 - 70% diện tích, tùy theo có lát gạch, chống thấm, tiểu cảnh, mái che hay không.

Mẫu nhà mái Nhật 2 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật 2 tầng xây trên khu đất 80m², sử dụng móng cọc, sân sau 20m², diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1 (100%): 80m² x 100% = 80m²

Diện tích sàn tầng 2 (100%): 80m² x 100% = 80m²

Diện tích móng cọc (40%): 80m² x 40% = 32m²

Diện tích mái Nhật (60%): 80m² x 60% = 48m²

Sân sau (50% của 20m²): 20m² x 50% = 10m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi tính chi phí là 250m²

Xây nhà mái Nhật 2 tầng 80m² có sân sau bao nhiêu tiền?

Chi phí xây nhà thường áp dụng theo công thức:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng quy đổi × Đơn giá xây dựng/m²

Trên thị trường, đơn giá thi công nhà ở chia thành 2 hình thức chính: xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện (khoảng 3,3 - 4,5 triệu đồng/m²) và xây trọn gói (dao động từ 5 - 8 triệu đồng/m²), tùy theo chất lượng vật liệu, thiết kế và khu vực.

Với đơn giá xây phần thô 4,3 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 80m² có sân sau ước tính:

250m² x 4,3 triệu đồng/m² = 1,075 tỷ đồng

Nếu đơn giá xây trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 80m² có sân sau ước tính:

250m² x 8 triệu đồng/m² = 2 tỷ đồng

Thông tin mang tính chất tham khảo, chi phí xây nhà thực tế có thể chênh lệch tùy thuộc vào vật liệu hoàn thiện, địa chất đất nền, đơn giá, mức độ hoàn thiện nội thất...