Cần Giờ sắp có 'cung điện xuyên thời gian' với 836 phòng

(VTC News) -

Với 836 phòng được kiến tạo trong một “thế giới xuyên thời gian”, từ phòng nghỉ, nhà hàng đến hội họp, giải trí, sức khoẻ… từng lớp không gian được chăm chút tỉ mỉ để tạo nên một hành trình liền mạch, biến kỳ lưu trú thành cuộc du ngoạn sống động, bất ngờ và đầy mê hoặc.

Vinpearl Dream Palace Hotel với quy mô 836 phòng, dự kiến ra mắt tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ ngày 1/7/2027.

Bước vào “cung điện giấc mơ” của Giáo sư Morgan

Khách sạn chủ đề đã tạo sức hút tại nhiều điểm đến giải trí nổi tiếng ở Mỹ, Nhật Bản và Singapore. Với Dream Palace, Vinpearl phát triển mô hình này theo cách riêng: mở ra cả thế giới xuyên thời gian xoay quanh Giáo sư Morgan - nhà phát minh, nhà thám hiểm bước ra từ trí tưởng tượng.

Những chuyến du hành của ông trở thành sợi dây kết nối kiến trúc, phòng nghỉ và hệ thống tiện ích trong một câu chuyện xuyên suốt.

Qua những miền đất và thời đại, Morgan lưu giữ ký ức về các lễ hội bất tận, bầu trời sao, những con phố phương Đông rực rỡ đèn lồng và những giai điệu vượt thời gian. Những mảnh ký ức ấy được chắt lọc thành cảm hứng kiến tạo Dream Palace như một “cung điện ký ức”, với các dòng phòng nghỉ mang chủ đề thiết kế riêng, mỗi dòng mở ra một thế giới đầy màu sắc và cảm xúc.

Phòng gia đình tại Dream Palace, nơi câu chuyện du hành của Giáo sư Morgan được tiếp nối trong không gian lưu trú.

Trong bộ sưu tập phòng nghỉ, chủ đề lễ hội gây ấn tượng bằng sắc màu rực rỡ, ánh sáng sống động và những chi tiết nội thất gợi không khí tưng bừng của cuộc vui bất tận. Trái ngược với vẻ náo nhiệt ấy, dòng phòng gia đình lấy cảm hứng từ bầu trời sao lại mang đến cảm giác tĩnh tại, với những điểm nhấn ánh sáng gợi giấc ngủ giữa ngân hà.

Ở một chủ đề phòng gia đình khác, những con phố phương Đông hiện lên qua gam màu ấm, họa tiết đèn lồng và chi tiết thủ công tinh xảo. Trong khi đó, dòng suite lấy âm nhạc làm cảm hứng lại cuốn hút bằng ánh sáng dịu, chất liệu trầm ấm và những đường nét mềm mại, gợi dư âm của một bản giao hưởng được thời gian chắt lọc.

Không gian suite tại Dream Palace, bổ sung sắc thái sang trọng cho bộ sưu tập phòng nghỉ mang chủ đề riêng.

Đỉnh cao của bộ sưu tập là Presidential Suite, lấy cảm hứng từ không gian riêng tư của Morgan sau những chuyến du hành, lưu giữ những ký ức và báu vật quý giá nhất. Sắc gỗ ấm, ánh sáng dịu, những chi tiết kim loại mang dấu ấn thời gian cùng các vật phẩm được tuyển chọn tạo nên không gian sang trọng, tinh tế và giàu chiều sâu.

Từ không khí lễ hội sôi động đến vẻ tĩnh lặng của ngân hà hay nét sang trọng của Presidential Suite, mỗi chủ đề đều được chăm chút trong cách tổ chức không gian, phối màu, ánh sáng và từng chi tiết nội thất. Nhờ đó, lựa chọn phòng tại Dream Palace còn là lựa chọn một thế giới trải nghiệm, khiến chính không gian nghỉ dưỡng cũng trở thành phần đáng mong đợi của kỳ nghỉ.

Từ tàu ngầm Nautilus đến vùng vịnh nhiệt đới

Rời những miền ký ức trong phòng nghỉ, du khách tiếp tục theo dấu hành trình của Morgan qua những chuyến thám hiểm đại dương và bộ sưu tập kỳ vật bí ẩn, được tái hiện đầy sáng tạo trong không gian các nhà hàng.

Nhà hàng tại Dream Palace, nơi trải nghiệm ẩm thực được kết nối với câu chuyện thám hiểm đại dương của Giáo sư Morgan.

Nổi bật là nhà hàng lấy cảm hứng từ tàu ngầm Nautilus trong chuyến thám hiểm đáy đại dương của vị giáo sư. Những chi tiết cơ khí, ánh sáng và đường nét gợi khoang tàu thám hiểm tái hiện bầu không khí vừa kỳ vĩ, vừa bí ẩn của thế giới biển sâu, khiến trải nghiệm ẩm thực mang thêm sắc thái của một cuộc phiêu lưu.

Nhà hàng đặc sản lấy cảm hứng từ Cabinet of Dreams - nơi lưu giữ những kỳ vật và ký ức trong các chuyến du hành của Morgan.

Trong khi đó, nhà hàng đặc sản lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác với Cabinet of Dreams - chiếc tủ lưu giữ những vật phẩm lạ, mẫu vật quý và ký ức Morgan mang về từ các chuyến du hành.

Sau những cánh tủ kính, các chi tiết cơ khí và ánh sáng ấm áp gợi nên không gian sưu tập kỳ thú, đậm tinh thần khoa học và khám phá. Mỗi bữa ăn vì thế cũng trở thành một trải nghiệm mới lạ, khơi gợi trí tò mò và niềm vui thưởng thức.

Hồ bơi phiêu lưu lấy cảm hứng từ vùng vịnh nhiệt đới, nối dài hành trình khám phá cho du khách lưu trú tại Dream Palace.

Sức hấp dẫn của Vinpearl Dream Palace còn tiếp nối tại hồ bơi phiêu lưu lấy cảm hứng từ vùng vịnh nhiệt đới, với các đảo nhỏ và những dải nước đan xen, gợi mở những chặng khám phá giữa không gian nước đa lớp. Đối lập với không khí sôi động ấy, hồ bơi vô cực mang đến khoảng thư giãn khoáng đạt bên biển, với tầm nhìn hướng về đường chân trời.

Trẻ nhỏ cũng có thế giới riêng với sân chơi ngoài trời lấy cảm hứng từ rừng nhiệt đới, đảo xa và những lối mòn bí ẩn; khu vui chơi trong nhà được thiết kế như một “thủy cung thu nhỏ” đầy màu sắc. Ngay cả các tiện ích hội họp và chăm sóc sức khỏe cũng mang dấu ấn chủ đề đặc sắc, từ không gian đại tiệc lấy cảm hứng từ cung điện pha lê, khu spa gợi kiến trúc La Mã cổ đại đến khu gym hiện đại.

Thêm lực hút mới cho điểm đến Cần Giờ

Vinpearl Dream Palace Hotel mang đến Cần Giờ một loại hình lưu trú còn rất mới tại Việt Nam, hiếm có trên bản đồ khách sạn chủ đề quốc tế. Điểm khác biệt của sản phẩm không chỉ nằm ở quy mô 836 phòng hay hệ thống tiện ích phong phú, mà ở khả năng biến toàn bộ không gian nghỉ dưỡng, ẩm thực và vui chơi thành những chặng khám phá trong một thế giới được kiến tạo công phu.

Với gia đình có trẻ nhỏ, thế giới của Morgan nối dài niềm vui sau những giờ khám phá VinWonders; du khách trẻ có thêm những không gian độc đáo để trải nghiệm và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ; còn những người yêu khám phá hay tìm kiếm kỳ nghỉ khác biệt có thêm lý do ở lại Cần Giờ nhiều ngày.

Vinpearl Dream Palace vì thế không chỉ phục vụ chuyến đi, mà tự thân trở thành một lý do để du khách lên kế hoạch cho chuyến đi ấy.

Sự xuất hiện của Vinpearl Dream Palace tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí Vinpearl tại Vinhomes Green Paradise, đưa trải nghiệm lưu trú trở thành một phần hấp dẫn của hành trình du lịch. Đây cũng là dấu ấn trong chiến lược không ngừng làm mới sản phẩm của Vinpearl, kiến tạo những điểm đến giàu bản sắc và sức hút riêng, tiệm cận chuẩn mực giải trí - nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới.