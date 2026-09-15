Tin xe 15/9: Mitsubishi Triton thêm bản Premium, Hyundai Custin 2027 lộ diện

(VTC News) -

Mitsubishi Triton thêm bản 4WD AT Premium

Phiên bản này có kích thước 5.320 x 1.865 x 1.795 mm, khoảng sáng gầm 222 mm và bán kính quay vòng 6,2 m.

Xe sử dụng động cơ diesel 2.4L MIVEC Turbo đạt chuẩn Euro 5, công suất tối đa 184 PS và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Hệ dẫn động Super Select 4WD-II đi cùng 7 chế độ lái gồm Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock. Xe có 4 chế độ gài cầu 2H, 4H, 4HLc, 4LLc cùng khóa vi sai cầu sau điện tử; chế độ 4H cho phép gài cầu ở tốc độ đến 100 km/h.

Triton 4WD AT Premium mới còn có màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto, cùng màn hình kỹ thuật số 7 inch phía sau vô-lăng. Trang bị an toàn gồm 7 túi khí, camera lùi, ASTC, HDC, LIM, kiểm soát hành trình và hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC.

Hyundai Custin 2027 lộ diện với hai động cơ tăng áp

Hyundai Custin 2027 bước vào đợt nâng cấp giữa vòng đời sau khoảng 5 năm hiện diện trên thị trường quốc tế. Mẫu MPV cỡ trung có kích thước dài 4.959 mm, rộng 1.856 mm, cao 1.733 mm và chiều dài cơ sở 3.055 mm.

Thay đổi đáng chú ý nằm ở phần đầu xe, với thiết kế mới mang phong cách gợi nhớ Hyundai Staria. Lưới tản nhiệt màu đen bóng dạng thác nước, đèn pha LED chuyển sang bố trí dọc, kết hợp dải đèn LED định vị và dải LED chạy ngang phía trên mặt ca-lăng.

Thân xe vẫn giữ đường nét quen thuộc, đi cùng mâm hợp kim 18 inch thiết kế mới, cửa lùa chỉnh điện và tùy chọn cửa sổ trời đơn hoặc toàn cảnh. Phía sau chỉ thay đổi một số chi tiết ở cản xe.

Hyundai Custin 2027 tiếp tục có hai cấu hình động cơ xăng tăng áp. Bản 270T sử dụng máy 1.5L, công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 270 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 hoặc 8 cấp tùy cấu hình. Bản 380T dùng động cơ 2.0L tăng áp, đạt 230 mã lực và 353 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp.

Khoang cabin chưa được công bố hình ảnh. Custin 2027 nhiều khả năng vẫn giữ cấu hình 7 chỗ, trong khi hệ thống giải trí Pleos mới chưa được Hyundai xác nhận.

BYD Denza N8L EV sạc 10-97% trong khoảng 9 phút

BYD Denza N8L EV được giới thiệu tại Trung Quốc với hai phiên bản, giá 299.800 - 329.800 nhân dân tệ (khoảng 1,049 - 1,154 tỷ đồng). Phiên bản thuần điện được bán song song với Denza N8L PHEV và có mức giá thấp hơn 20.000 nhân dân tệ so với bản hybrid sạc điện.

Mẫu SUV cỡ lớn có kích thước 5.200 x 1.999 x 1.820 mm, chiều dài cơ sở 3.075 mm, tương đương bản PHEV. Xe có cấu hình 6 chỗ ngồi 2+2+2, hai hàng ghế sau có thể trượt dọc.

Nội thất được trang bị 6 màn hình, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm, màn hình cho hành khách phía trước và phía sau, AR-HUD cùng gương chiếu hậu kỹ thuật số.

Xe cũng lần đầu có trợ lý ảo AI DiClaw, hỗ trợ các chỉ dẫn nhiều bước, lập kế hoạch hành trình và điều khiển nhà thông minh.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống điện. Denza N8L EV sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai dung lượng 130,15 kWh, cho phạm vi hoạt động 960 km theo CLTC và 778 km theo WLTP.

Kiến trúc điện 800V cho phép pin sạc từ 10% lên 97% trong khoảng 9 phút. Xe hiện dùng một mô-tơ điện đặt trên cầu sau, công suất tối đa 496 mã lực.

Mẫu xe còn có hệ thống hỗ trợ lái God’s Eye 5.0 với LiDAR, 5 radar sóng milimet, 12 radar siêu âm và 12 camera, hỗ trợ lái theo lộ trình định sẵn và đỗ xe tự động.