Tin xe 3/10: Hyundai Tucson 2027 ra mắt toàn cầu, GLC tại Việt Nam có bản PHEV

(VTC News) -

Hyundai Tucson 2027 ra mắt toàn cầu

Hyundai Tucson 2027 chính thức ra mắt tại New York (Mỹ). Xe lột xác với ngôn ngữ thiết kế Art of Steel nhờ các đường nét nhấn mạnh sự vạm vỡ và linh hoạt. Thiết kế xe kéo dài 60 mm, rộng thêm 40 mm và cao hơn 20 mm, mang đến không gian sử dụng được công bố là rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Hyundai Tucson 2027 chính thức ra mắt toàn cầu.

Hệ truyền động Hybrid thế hệ mới trên Tucson 2027 cho ra mức tiêu hao nhiên liệu vô cùng ấn tượng tương đương 5,6 lít/100 km, trong khi vẫn duy trì khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 8,5 giây.

Các biến thể hybrid còn được trang bị tính năng cắm trại Stay Mode giống như trên các dòng xe điện, cho phép người dùng bật điều hòa, nghe nhạc và sạc thiết bị ngay cả khi động cơ đã tắt.

Hyundai cũng giới thiệu biến thể XRT Pro với ngoại hình hầm hố, lấy cảm hứng từ những dòng xe chuyên đi địa hình off-road.

Nội thất Tucson 2027 nổi bật với màn hình giải trí trung tâm Pleos Connect kích cỡ 17 inch.

Nội thất Tucson 2027 nổi bật với hệ thống màn hình giải trí trung tâm Pleos Connect 17 inch hoặc 12,9 inch chạy hệ điều hành AAOS, tích hợp trợ lý ảo Gleo AI có khả năng xử lý chuỗi câu lệnh phức tạp.

Xe còn có các trang bị đáng chú ý khác như dàn âm thanh Bang & Olufsen, ghế công thái học Ergo Motion Seat... Tucson 2027 là mẫu xe đầu tiên của Hyundai được tích hợp hệ thống hỗ trợ vượt địa hình Smart Terrain Assist. Xe dự kiến bán ra vào năm 2027.

Mercedes-Benz ra mắt GLC 350e PHEV, giảm giá phiên bản máy xăng

Mercedes-Benz Việt Nam vừa chính thức giới thiệu phiên bản plug-in hybrid GLC 350e 4MATIC với mức giá niêm yết 2,999 tỷ đồng.

Xe sử dụng động cơ xăng 2.0 lít kết hợp mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 313 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm, giúp tăng tốc 0-100 km/h trong 6,7 giây. Điểm nhấn lớn nhất là bộ pin 25,28 kWh cho phép xe vận hành thuần điện lên tới 128 km theo chuẩn WLTP, đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị. Khi sử dụng sạc AC 11 kW, xe mất khoảng 2 giờ 45 phút để sạc đầy.

Khi vận hành ở chế độ thuần điện, quãng đường di chuyển của GLC 350e lên tới 128 km theo chuẩn WLTP.

Cùng thời điểm ra mắt bản PHEV, hãng xe Đức cũng công bố mức giảm giá mạnh cho hai phiên bản chạy xăng kể từ ngày 1/10. Theo đó, bản GLC 200 4MATIC được giảm 320 triệu, đưa giá khởi điểm của dòng xe này xuống mức dưới 2 tỷ đồng. Trong khi đó, bản GLC 300 4MATIC cũng được điều chỉnh giảm 340 triệu, kéo mức giá niêm yết xuống còn 2,499 tỷ đồng.

Ngoài ra, phiên bản thuần điện của GLC dự kiến sẽ được lắp ráp tại Thái Lan và ra mắt vào cuối năm nay, cho thấy trong tương lai, Mercedes-Benz có thể mang mẫu GLC EV về Việt Nam.

Lộ diện Peugeot 208 thế hệ mới

Nguyên mẫu chạy thử của chiếc Peugeot E-208 thế hệ mới vừa bị bắt gặp trên đường phố Tây Ban Nha, hé lộ thiết kế chuẩn bị cho màn ra mắt vào nửa cuối năm 2027. Được phát triển trên nền tảng STLA One hoàn toàn mới của tập đoàn Stellantis, E-208 hứa hẹn mang đến tầm hoạt động xa hơn và khả năng sạc nhanh vượt trội so với thế hệ hiện hành.

Peugeot 208 thế hệ mới hiện đang trong quá trình thử nghiệm.

Từ các hình ảnh chụp lén, xe gây ấn tượng với hệ thống đèn pha LED chia tầng tích hợp hiệu ứng móng vuốt sư tử đặc trưng, thiết kế thân xe vuông vức lấy cảm hứng từ huyền thoại 205 và tay nắm cửa dạng ẩn. Bên trong khoang lái, E-208 sẽ được trang bị hệ thống lái steer-by-wire, vô lăng hình chữ nhật lạ mắt và khoang lái kỹ thuật số STLA Smart Cockpit.