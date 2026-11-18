(VTC News) -

Nước dừa là thức uống tự nhiên, chứa nhiều nước và khoáng chất, thường được lựa chọn để giải khát, bổ sung điện giải. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với loại đồ uống này.

Theo BS Hà Hải Nam, Phó trưởng Khoa Ngoại 1, Bệnh viện K, có 3 nhóm người cần thận trọng khi uống nước dừa, bởi một số thành phần trong loại quả này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

3 nhóm người nên hạn chế uống nước dừa

Nhóm đầu tiên cần hạn chế uống nước dừa là người huyết áp thấp. Nước dừa có thể góp phần làm giảm huyết áp. Với những người vốn có chỉ số huyết áp thấp, việc sử dụng có thể khiến tình trạng hoa mắt, chóng mặt, choáng váng trở nên rõ rệt hơn.

Người cơ địa dễ dị ứng cũng cần chú ý. Một số trường hợp có thể xuất hiện phản ứng không dung nạp sau khi uống nước dừa, biểu hiện bằng rối loạn tiêu hóa, đi ngoài phân lỏng. Nếu xuất hiện triệu chứng bất thường, người uống nên ngừng sử dụng và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Đáng lưu ý hơn là những người bị tăng kali máu, đặc biệt bệnh nhân suy thận. Nước dừa chứa hàm lượng kali tương đối cao, trong khi thận suy giảm chức năng có thể không đào thải được lượng kali dư thừa ra khỏi cơ thể.

Tình trạng tăng kali máu có thể gây mệt mỏi, yếu cơ, cảm giác tê bì, đánh trống ngực. Trường hợp nặng, rối loạn kali có thể ảnh hưởng đến hoạt động điện học của tim, gây loạn nhịp tim, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, người mắc bệnh thận hoặc đã được chẩn đoán tăng kali máu cần hỏi ý kiến bác sĩ về lượng nước dừa có thể sử dụng, thay vì uống tùy thích.

Nước dừa giàu khoáng chất nhưng không phù hợp với tất cả mọi người. (Ảnh minh hoạ)

Nước dừa có thể mang lại những lợi ích gì?

Theo bác sĩ Hà Hải Nam, nước dừa non chứa khoảng 94% là nước, ít chất béo và cung cấp một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Trong khoảng 200-250 ml nước dừa có khoảng 60 kcal, 15 g carbohydrate, 8 g đường, cùng canxi, magie, phốt pho và kali.

Một trong những lợi ích được quan tâm là khả năng chống oxy hóa. Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy các hợp chất trong nước dừa có thể giúp giảm hoạt động của các gốc tự do, qua đó hạn chế tổn thương tế bào do quá trình oxy hóa.

Nghiên cứu năm 2012 trên động vật mắc tiểu đường kháng insulin ghi nhận hoạt động của các gốc tự do giảm sau khi được bổ sung nước dừa. Những nghiên cứu tiếp theo cũng ghi nhận một số tác động tích cực đối với tổn thương gan và rối loạn chuyển hóa mỡ ở động vật thực nghiệm.

Nước dừa cũng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Các thử nghiệm trên chuột mắc tiểu đường vào năm 2015 và 2021 cho thấy nhóm được uống nước dừa có một số chỉ số đường huyết cải thiện so với nhóm đối chứng.

Hàm lượng magie trong nước dừa cũng được quan tâm bởi khoáng chất này tham gia vào quá trình chuyển hóa glucose và hoạt động của insulin. Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng được đề cập đến hiện nay đến từ nghiên cứu trên động vật. Chưa có đủ cơ sở để khẳng định uống nước dừa có thể điều trị hoặc kiểm soát bệnh tiểu đường ở người. Người mắc bệnh vẫn cần tuân thủ phác đồ điều trị, chế độ ăn uống và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ.

Một lợi ích khác thường được nhắc đến là khả năng hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Sỏi có thể xuất hiện khi các khoáng chất và hợp chất trong nước tiểu kết tinh, tích tụ trong đường tiết niệu. Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy nước dừa có thể tác động đến quá trình hình thành tinh thể trong nước tiểu, từ đó gợi mở tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận.

Dù vậy, những kết quả này chưa đủ để xem nước dừa là biện pháp điều trị hoặc thay thế các phương pháp phòng ngừa sỏi thận đã được chứng minh. Đặc biệt, người mắc bệnh thận cần cân nhắc lượng kali nạp vào cơ thể.

Nước dừa có thể là thức uống giải khát phù hợp với nhiều người, nhưng lợi ích chỉ phát huy khi sử dụng đúng cách. Với người có bệnh nền, nhất là bệnh thận, huyết áp thấp hoặc rối loạn điện giải, việc lựa chọn đồ uống cũng cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe và tư vấn của bác sĩ.