254 người ngộ độc tại Gia Lai: Đề xuất phạt tiệm bánh mì 100 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 12/9, UBND phường An Khê (tỉnh Gia Lai) thông tin, địa phương có văn bản đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh B.B do ông N.V.K làm chủ, trên đường Quang Trung. Đây là cơ sở khiến 254 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì vào ngày 24/8.

UBND phường An Khê đề xuất tổng mức tiền phạt 100 triệu đồng, đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng. Đồng thời, hộ kinh doanh B.B phải thu hồi, tiêu hủy thực phẩm vi phạm; chi trả toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho 254 người bị ngộ độc thực phẩm.

Cơ sở sản xuất bánh mì B.B nằm trên đường Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai.

Ngày 24/8, Trung tâm Y tế An Khê tiếp nhận 7 người có các biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn và sốt. Các bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc do sử dụng bánh mì mua tại hộ kinh doanh B.B.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường An Khê nhanh chóng phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, Trung tâm Y tế An Khê cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác điều tra, xác minh nguyên nhân, xử lý vụ việc và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo kết quả điều tra, thời điểm ghi nhận bệnh nhân nhập viện đầu tiên là 17h27 ngày 24/8. Đến 17h00 ngày 28/8, tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị lên tới 254 người. Trong đó, có 214 bệnh nhân điều trị nội trú, 36 bệnh nhân điều trị ngoại trú và 4 bệnh nhân phải chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị.

Đến 13h00 ngày 3/9, toàn bộ 254/254 trường hợp khám và điều trị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì B.B đã được xuất viện với sức khỏe ổn định, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, nguyên nhân gây ra sự cố ngộ độc hàng loạt được xác định là do vi khuẩn Salmonella spp. trong các mẫu bệnh phẩm và mẫu thực phẩm thành phần (pa tê, khô gà, chả cá chiên) của tiệm bánh mì B.B.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng chỉ ra 4 hành vi vi phạm về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, dụng cụ bảo quản và quy trình chế biến tại hộ kinh doanh này.

Ngày 26/8, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có công văn đề nghị Sở Y tế Gia Lai tập trung nguồn lực điều trị cho người bệnh, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng đối với những người nhập viện sau ăn bánh mì. Địa phương được yêu cầu nhanh chóng thông báo rộng rãi để những người từng ăn bánh mì tại cơ sở liên quan, nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường, chủ động đến cơ sở y tế gần nhất.

Ngành y tế cũng phải điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, xác định thực phẩm và tác nhân gây ngộ độc. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.