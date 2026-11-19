(VTC News) -

Sự kết hợp giữa voucher đặc quyền tối đa 30% và gói cố định lãi suất tới 5 năm đang mở ra lộ trình tài chính chủ động, giúp người mua an tâm nắm giữ tài sản đón nhịp tăng trưởng của các đại đô thị Vinhomes.

Giảm áp lực vốn ban đầu, mở rộng lựa chọn tài sản với Voucher đặc quyền

Nhiều gia đình không mua bất động sản để đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà hướng đến những mục tiêu xa hơn trong vòng 3-5 năm. Đó có thể là chuẩn bị nơi an cư cho con khi trưởng thành, sở hữu một căn nhà phố để vừa ở vừa kinh doanh, hoặc tạo dựng tài sản có khả năng khai thác cho thuê trong tương lai.

Với những kế hoạch như vậy, việc lựa chọn bất động sản cần đi cùng một phương án tài chính phù hợp. Thay vì dồn phần lớn tiền tích lũy vào đợt thanh toán đầu tiên, người mua có thể tận dụng voucher Đặc quyền sở hữu nhà Vinhomes để giảm số vốn thực tế phải bỏ ra.

Theo chính sách, voucher được áp dụng giảm trừ trực tiếp tối đa 30% giá trị bất động sản mới, với thời hạn đến hết ngày 31/12/2026. Đây là nguồn lực đáng kể giúp khách hàng giảm áp lực huy động tiền mặt, đồng thời có thêm dư địa dành cho các nhu cầu tài chính khác.

Voucher đặc quyền có thể giúp khách hàng giảm đáng kể áp lực vốn ban đầu khi sở hữu bất động sản Vinhomes. (Ảnh: Vinhomes Hải Vân Bay)

Chẳng hạn, với một căn nhà phố có giá trị tính theo chính sách là 6 tỷ đồng, mức giảm trừ tối đa 30% tương đương 1,8 tỷ đồng. Nếu sở hữu voucher đủ mệnh giá và đáp ứng các điều kiện áp dụng, người mua có thể giảm tương ứng số tiền phải thanh toán. Nếu người mua có voucher mệnh giá 1 tỷ đồng, khoản giảm trừ sẽ là 1 tỷ đồng, phần còn lại người mua thanh toán bằng vốn tự có.

Việc giảm áp lực vốn đầu vào cũng giúp người mua có thêm lựa chọn trong cách phân bổ tài sản. Thay vì sử dụng gần hết tiền mặt cho việc mua nhà, gia đình có thể duy trì một khoản dự phòng cho học tập, chăm sóc sức khỏe hoặc hoạt động kinh doanh.

Cố định lãi suất tới 5 năm: Điểm tựa nắm giữ tài sản chờ đô thị bứt tốc

Nếu voucher giải quyết bài toán vốn ban đầu thì chi phí vay lại là yếu tố quyết định sức bền của kế hoạch tích sản. Trong khoảng thời gian chờ các tiện ích quanh ngôi nhà lần lượt hoàn thành, biến động lãi suất có thể tạo áp lực đáng kể lên ngân sách gia đình.

Để giảm thiểu rủi ro tài chính trong giai đoạn này, chương trình “Mua nhà Vinhomes không lo lãi suất” đưa ra gói hỗ trợ 60 tháng với mức lãi suất cố định 9%/năm. Cụ thể, trong suốt 5 năm, nếu lãi suất cho vay thực tế của ngân hàng vượt mức 9%/năm, Vinhomes sẽ chi trả toàn bộ phần chênh lệch.

Nhờ đó, khách hàng có thể chủ động dự trù chi phí vốn, hạn chế tác động từ những biến động bất lợi của thị trường tiền tệ.

Trở lại ví dụ căn nhà phố trị giá 6 tỷ đồng, giả sử người mua được giảm trừ 1,8 tỷ đồng từ voucher, đồng thời sử dụng thêm 1,2 tỷ đồng vốn tự có, khoản vay ngân hàng còn lại là 3 tỷ đồng. Với mức lãi suất 9%/năm, tiền lãi tương ứng là 22,5 triệu đồng/tháng nếu dư nợ giữ nguyên. Con số này giúp người mua hình dung trước mức chi phí lãi vay, từ đó cân đối thu nhập gia đình hàng tháng.

Cơ chế cố định lãi suất 9%/năm trong 60 tháng tạo điểm tựa vững chắc, giúp chủ sở hữu nắm giữ tài sản suốt quá trình đô thị hình thành. (Ảnh: Vinhomes Global Gate Hạ Long)

Với những người có kế hoạch tài chính ngắn hơn, chẳng hạn dự kiến tất toán khoản vay sau khi thu hồi vốn kinh doanh hoặc đang rao bán một lô đất khác, Vinhomes còn có gói hỗ trợ trong 18 tháng với lãi suất cố định chỉ 3%/năm.

Chính sách miễn phí trả nợ trước hạn cũng tạo thêm sự linh hoạt, cho phép khách hàng chủ động sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi để giảm dư nợ khi điều kiện tài chính thuận lợi.

Thực tế tại các đại đô thị đã đi vào vận hành như Ocean City, Vinhomes Smart City hay Vinhomes Grand Park cho thấy, giá trị bất động sản gắn liền với quá trình hình thành đô thị.

Khi hệ thống giao thông được hoàn thiện, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại đi vào hoạt động và cộng đồng cư dân ngày càng đông đúc, nhu cầu an cư, thuê mặt bằng và kinh doanh dịch vụ cũng từng bước mở rộng. Vì vậy, khả năng duy trì tài chính trong dài hạn là lợi thế để đón đầu sự bùng nổ của đô thị.

Đặc biệt, mỗi khu vực lại có định hướng khai thác và nhịp độ hình thành khác nhau. Ví dụ như Vinhomes Sài Gòn Park hướng đến mô hình đô thị tri thức. Vinhomes Global Gate Hạ Long phát triển không gian đô thị du lịch, nghỉ dưỡng bên vịnh, gắn với tiềm năng kết nối giao thông vùng.

Trong khi đó, Vinhomes Hải Vân Bay hướng đến hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí và du lịch ven biển. Do đó, dù cùng có giá trị tích sản dài hạn như nhau, người mua cũng cần cân nhắc lựa chọn tài sản phù hợp với nhu cầu tương lai của bản thân và gia đình.

Tiến độ hoàn thiện hạ tầng và các tổ hợp thương mại dịch vụ là thước đo quan trọng quyết định tiềm năng khai thác và đà tăng giá của bất động sản. (Ảnh: Vinhomes Sài Gòn Park)

Cuối năm là thời điểm phù hợp để khách hàng cân nhắc lại những dự định sở hữu tài sản đã ấp ủ. Quyền lợi giảm trừ tối đa 30% từ voucher giúp nhẹ gánh tiền mặt ban đầu, các gói vay cố định lãi suất tạo lớp khiên bảo vệ dòng tiền tới 5 năm, còn việc chọn đúng sản phẩm quyết định giá trị khai thác bền vững.

Khi những mảnh ghép này khớp nối nhịp nhàng, một đặc quyền có thời hạn sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho kế hoạch tích sản nhiều năm tới của cả gia đình.