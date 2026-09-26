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Xuất bản ngày 26/09/2026 08:37 AM
Xuất bản ngày 26/09/2026 08:37 AM

1 chỉ vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 26/9/2026 giá bao nhiêu?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá vàng 9999 hôm nay 26/9/2026, cập nhật mới nhất giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác trên thị trường.

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng 24K, vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có tỷ lệ vàng nguyên chất cao đạt 99,99%. Vàng 9999 có màu vàng đậm và độ bóng tự nhiên.

Do chứa rất ít tạp chất nên vàng 9999 tính chất khá mềm, dễ trầy xước và móp méo nếu va đập mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các thiết kế đơn giản.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 26/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 8h sáng 26/9, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 14,15 - 14,55 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm nhẹ 10.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 13,95 - 14,45 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm nhẹ 10.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn ép vỉ. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn ép vỉ. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 8h ngày 26/9/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

13.610.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99

14.950.000

14.450.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

14.930.000

14.430.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

13.520.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 8h ngày 26/9/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.950.000

14.450.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.140.000

14.440.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.090.000

14.390.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.140.000

14.440.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.140.000

14.440.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.140.000

14.440.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.840.000

14.340.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.140.000

14.440.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.140.000

14.440.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.140.000

14.440.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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