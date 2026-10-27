Quả bóng vàng 2026: Messi đứng thứ mấy?

(VTC News) -

Lionel Messi kết thúc cuộc đua Quả bóng vàng 2026 ở vị trí thứ 5. Siêu sao Argentina đứng sau Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal và Rodri trong cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân danh giá bậc nhất của bóng đá thế giới, vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất trong mùa giải 2025-2026.

Việc Messi không giành Quả bóng vàng 2026 được dự báo từ trước. Cầu thủ của câu lạc bộ Inter Miami không tham dự lễ trao giải do tạp chí France Football tổ chức tại London (Anh). Thay vào đó, Messi ưu tiên lịch trình cho Inter Miami và nhận giải thưởng Công chúa Asturias (Tây Ban Nha) về Thể thao.

Vị trí thứ 5 vẫn là kết quả đáng chú ý với Messi ở tuổi 39. Trong mùa giải được xét giải, tiền đạo Inter Miami và đội tuyển Argentina ra sân 49 trận, ghi 45 bàn và thực hiện 30 đường kiến tạo, tức trực tiếp tham gia vào 75 bàn thắng.

Messi đứng thứ 5 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2026. (Ảnh: AP)

Các vị trí còn lại trong top 10, đứng sau Messi lần lượt thuộc về Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Erling Haaland, Michael Olise và Fabian Ruiz.

Ngoài danh hiệu Quả bóng vàng 2026, Harry Kane nhận thêm Cúp Gerd Müller dành cho tiền đạo xuất sắc. Lamine Yamal, người đứng thứ ba trong danh sách bầu chọn Quả bóng vàng, tiếp tục giành Kopa Trophy dành cho cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất, lần thứ ba liên tiếp nhận giải thưởng này.

Lamine Yamal lần thứ 3 liên tiếp giành Kopa Trophy.

Ở hạng mục dành cho nữ, Alexia Putellas giành Quả bóng vàng nữ lần thứ ba trong sự nghiệp. Tiền vệ Tây Ban Nha trải qua mùa giải thành công cùng Barcelona trước khi chuyển sang London City Lionesses, trong đó có cú ăn ba với đội bóng xứ Catalonia.

Một loạt giải thưởng khác cũng thuộc về bóng đá Tây Ban Nha. Vicky Lopez của Barcelona giành Kopa Trophy nữ. Thủ môn Unai Simon được trao Yashin Trophy nam, còn Cata Coll chiến thắng ở hạng mục thủ môn nữ xuất sắc.

HLV Luis de la Fuente nhận Johan Cruyff Trophy dành cho HLV nam xuất sắc sau khi đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Ở hạng mục nữ, HLV Pere Romeu của Barcelona được vinh danh.

Paris Saint-Germain được chọn là CLB nam xuất sắc nhất năm, trong khi Barcelona chiến thắng ở hạng mục dành cho nữ. Bukayo Saka nhận giải Socrates nhờ những hoạt động xã hội và nhân đạo.