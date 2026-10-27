Chủ Man Utd họp khẩn, chưa sa thải HLV Carrick

(VTC News) -

Tương lai của HLV Michael Carrick tại Man Utd vẫn chưa được quyết định sau một ngày ban lãnh đạo đội bóng tiến hành các cuộc thảo luận khẩn cấp. Theo Daily Mail, Giám đốc điều hàn hcủa Manchester United Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox có mặt tại trung tâm Carrington hôm thứ Hai (26/10). Hai lãnh đạo Man Utd được cho là đã thực hiện các cuộc gọi với cổ đông thiểu số Sir Jim Ratcliffe cùng hai đồng Chủ tịch Joel và Avram Glazer để thảo luận về tương lai của Carrick.

Michael Carrick nhận được rất nhiều kỳ vọng.

Đến cuối ngày, chưa có quyết định cuối cùng nào về việc Man Utd có sa thải Michael Carrick hay không. Thậm chí, chưa thể xác định nhà cầm quân 45 tuổi có trực tiếp chỉ đạo buổi tập sáng thứ Ba, khi các cầu thủ trở lại Carrington chuẩn bị cho trận gặp Chelsea vào cuối tuần, hay không.

Các cầu thủ Man Utd được nghỉ hôm thứ Hai sau thất bại trước Bournemouth. Carrick vẫn đến sân tập để theo dõi trận đấu kín với Hull City, trong khi Berrada và Wilcox thảo luận về tương lai của ông tại một khu vực khác trong khu phức hợp Carrington.

Carrick có mặt tại Carrington khoảng 3 giờ. Ông theo dõi trận đấu cùng trợ lý Steve Holland và HLV đội U18 Darren Fletcher. Daily Mail cho biết không rõ Carrick có nói chuyện với Berrada và Wilcox trong khoảng thời gian này hay không.

Tối 25/10, Man Utd thua Bournemouth 0-3 ngay trên sân Old Trafford ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Thất bại khiến đội bóng chỉ có 7 điểm sau 8 vòng, đứng ngay phía trên nhóm xuống hạng và có khởi đầu tệ nhất ở giải vô địch quốc gia trong 40 năm.

Dù vậy, làn sóng chỉ trích sau trận không chỉ hướng về Michael Carrick. Nhiều cổ động viên Man Utd vẫn hát tên và động viên cựu tiền vệ người Anh, trong khi những tiếng la ó tập trung vào các cầu thủ và ban lãnh đạo đội bóng.

Carrick từng giúp Man Utd tạo ra sự thay đổi lớn sau khi thay Ruben Amorim mùa trước, đưa đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba và trở lại Champions League. Thành tích đó giúp ông được ký hợp đồng 2 năm vào tháng 5. Hiện Carrick còn khoảng 18 tháng hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, mùa giải mới nhanh chóng trở thành cuộc khủng hoảng. Man Utd chỉ giành 7 điểm sau 8 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, với thành tích một thắng, 4 hòa và 3 thua. Đây là số điểm thấp nhất của họ sau 8 vòng kể từ mùa 1986/87.

Tính trên mọi đấu trường, Man Utd chỉ thắng 2 trong 12 trận từ đầu mùa. Họ cũng trải qua 8 trận liên tiếp không thắng, trong đó có thất bại 1-4 trước Como tại Champions League trước khi thua Bournemouth 0-3 trên sân nhà.

Nếu Man Utd quyết định thay HLV, Daily Mail cho biết Eddie Howe và Julian Nagelsmann là hai ứng viên đáng chú ý. Cả hai hiện không dẫn dắt CLB nào và có thể tiếp quản công việc ngay lập tức.