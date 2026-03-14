Xúc động dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

Những ngày này, tại khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm, Khánh Hòa) liên tục đón nhiều đoàn khách đến dâng hương, tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma anh hùng.
Trong không khí trang nghiêm, các đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ đảo đá Gạc Ma năm 1988 khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Nhiều em học sinh cũng được thầy cô dẫn về khu tưởng niệm, với ý nguyện đây là hành trình để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, về sự hy sinh của những người lính biển trong sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988.
Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo cho mọi người dân, trong đó có các em nhỏ.
Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, hoạt động dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma được tổ chức thường xuyên vào những dịp ý nghĩa, nhằm nhắc nhớ thế hệ hôm nay luôn nhớ về sự hy sinh của các chiến sĩ hải quân để gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Sau lễ viếng, các bạn trẻ tham quan khu trưng bày tư liệu, hình ảnh về sự kiện Gạc Ma và lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc.
Các chiến sĩ của Lữ đoàn tàu ngầm 189 (Vùng 4 Hải quân) cùng tìm hiểu những câu chuyện, bài học lịch sử tại đây.
Những kỷ vật được lưu giữ trong khu tưởng niệm.
Chân dung 64 chiến sĩ Gạc Ma hy sinh trong trận chiến giữ đảo 38 năm trước.
Bà Nguyễn Thị Trà My - Thường trực Ban quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma cho biết, thời gian qua khu tưởng niệm đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như lễ kết nạp đảng viên, tuyên dương, khen thưởng... nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, giáo dục lý tưởng cách mạng.
Khu tưởng niệm cũng hỗ trợ các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động chào cờ, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tuyên dương khen thưởng đoàn viên, thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, sinh viên...
