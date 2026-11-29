(VTC News) -

Ngày 28/11, UBND xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với ông Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1974, trú tại thôn 3, xã Rạng Đông), chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh Minh Chiến.

Cơ sở này được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh lần đầu vào tháng 4/2012, hoạt động trong lĩnh vực xay xát bột cá, mua bán thủy hải sản và ngư cụ. Hiện cơ sở này sản xuất bột xương động vật (gà, trâu...) và bột cá với công suất khoảng 2.100 tấn/năm.

Nhiều người dân thôn 3, xã Rạng Đông phản ánh hoạt động sản xuất của cơ sở Minh Chiến phát sinh mùi hôi thối nồng nặc.

Theo nội dung quyết định xử phạt, trong quá trình hoạt động, cơ sở này phát sinh lượng nước thải tối đa khoảng 2 m³/ngày từ hoạt động sinh hoạt và vệ sinh sân đường nội bộ.

Cơ sở có 2 hệ thống xử lý khí thải với tổng công suất 49.000 m³/giờ, gồm hệ thống xử lý khí thải khu vực máy sấy nghiền cá và hệ thống xử lý khí thải lò hơi đốt than.

Ngày 17/11, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường xã Rạng Đông tổ chức xác minh, làm việc tại cơ sở Minh Chiến, qua đó xác định có hành vi thải chất thải gây mùi khó chịu, hôi thối vào môi trường.

Tiếp đó, ngày 28/11, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở chưa thực hiện đăng ký môi trường tại UBND cấp tỉnh dù thuộc đối tượng phải đăng ký theo quy định.

Với hai vi phạm trên, UBND xã Rạng Đông quyết định phạt cảnh cáo đối với hành vi thải chất thải gây mùi khó chịu, hôi thối vào môi trường và phạt tiền 50 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký môi trường.

Ngoài ra, chính quyền địa phương buộc ông Nguyễn Văn Chiến khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Toàn bộ chi phí khắc phục do chủ cơ sở chi trả. Trường hợp quá thời hạn mà chủ cơ sở không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế thi hành.