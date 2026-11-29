Đến nay xưởng dệt Hoa Ban đã tạo việc làm cho gần 40 lao động, 100% là người dân tộc thiểu số, trong đó khoảng 30% là người khuyết tật. Mỗi lao động có thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/tháng. Những chị em có nguyện vọng đều được bà Thuận dạy nghề miễn phí; riêng lao động khuyết tật được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở và sinh hoạt.