Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam, thêm loạt thiết bị thông minh

(VTC News) -

Cùng thời điểm ra mắt REDMI Note 15 Series, Xiaomi chính thức mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam với loạt sản phẩm mới gồm tai nghe không dây, kính thông minh và máy lọc không khí, hướng đến việc hoàn thiện trải nghiệm thiết bị đeo và gia dụng thông minh cho người dùng.

REDMI Buds 8 Lite là mẫu tai nghe không dây đáp ứng nhu cầu nghe nhạc, học tập và giải trí trong nhiều ngày.

REDMI Buds 8 Lite là mẫu tai nghe không dây hướng đến nhu cầu sử dụng phổ thông, được trang bị driver titan kích thước lớn 12,4mm, hỗ trợ chống ồn chủ động lên đến 42dB, cùng hệ thống micro kép tích hợp tính năng AI lọc tạp âm giúp cải thiện chất lượng đàm thoại. Sản phẩm cho tổng thời lượng sử dụng lên đến 36 giờ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghe nhạc, học tập và giải trí trong nhiều ngày.

Mijia Smart Audio Glasses mang đến cách tiếp cận âm thanh mới mẻ.

Mijia Smart Audio Glasses tích hợp hệ thống loa và micro vào gọng kính, cho phép người dùng nghe nhạc và thực hiện cuộc gọi mà không cần đeo tai nghe. Thiết bị có thiết kế gọn nhẹ, hỗ trợ lọc tiếng ồn từ gió, thời lượng sử dụng liên tục 13 giờ và chế độ riêng tư hạn chế rò rỉ âm thanh.

Máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier Max có công suất lớn, hỗ trợ không gian tới hơn 100m2.

Ở nhóm sản phẩm gia dụng, máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier Max được thiết kế cho các không gian lớn với khả năng lọc không khí diện tích lên đến 108m². Thiết bị sử dụng hệ thống lọc nhiều lớp, giúp loại bỏ bụi mịn và các tác nhân gây ô nhiễm trong không khí, đồng thời có thể kết nối với ứng dụng Xiaomi Home để theo dõi và điều khiển từ xa, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống.

REDMI Note 15 Series và chuỗi thiết bị AIoT sẽ chính thức mở bán tại các đại lý, chuỗi bán lẻ, kênh bán hàng truyền thống trên toàn quốc, cửa hàng trực tuyến mi.com, đồng thời có mặt trên các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada và TikTok Shop.