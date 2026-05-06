Iran dọa bắn các tàu không tuân thủ, UAE cáo buộc bị Tehran tấn công

Trong tuyên bố chính thức trên truyền hình Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định sẽ đáp trả cứng rắn và quyết đoán với tất cả các tàu lưu thông qua eo Hormuz mà không đi theo hướng dẫn an toàn do Iran đưa ra.

Tiếp đó, một số quan chức Iran cảnh báo, biện pháp cứng rắn mà Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này có thể triển khai với các tàu không tuân thủ hướng dẫn, bao gồm cả tấn công vũ trang. Cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Mỹ thông báo bắt đầu triển khai chiến dịch hải quân mang tên “Dự án Tự do”, nhằm giải cứu các tàu bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman do biện pháp phong tỏa của Iran với eo biển Hormuz.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ nhắm bắn tất cả các tàu lưu thông qua eo Hormuz mà không tuân thủ hướng dẫn của lực lượng này (Ảnh: Reuters).

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Quốc phòng Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE) chiều qua thông báo hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và triển khai đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái xuất phát từ lãnh thổ Iran. Thông báo không đề cập mục tiêu bị tấn kích cũng như số lượng các tên lửa và máy bay tham gia đòn tấn công, nhưng khẳng định nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại nhiều khu vực khác nhau trong quá trình phòng không đánh chặn.

Trước đó, UAE thông báo đã đánh chặn tổng cộng 15 tên lửa và 4 UAV của Iran trong ngày 4/5, đồng thời ghi nhận 3 trường hợp bị thương trong vụ cháy tại cảng dầu mỏ Fujairah do cuộc tấn công tên lửa của Iran gây ra. Tuy nhiên, giới chức Iran đã bác bỏ cáo buộc này, khẳng định Tehran không tiến hành bất kỳ cuộc tập kích nào vào UAE trong ngày 4/5.

Về một số động thái đáng chú ý của khu vực, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Tướng Eyal Zamir hôm qua tuyên bố rằng quân đội Israel đã sẵn sàng cho kịch bản xung đột tái phát và Iran tấn công vào Israel. Tướng Zamir khẳng định IDF vẫn đang theo sát diễn biến tại vùng Vịnh và sẵn sàng đối phó tức thì với mọi âm mưu làm tổn hại Israel.

Từ Islamabad, Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội Pakistan, kêu gọi các bên trong cuộc xung đột kiềm chế, không để căng thẳng leo thang. Ông Munir khẳng định hòa bình có được duy trì lâu dài hay không, phụ thuộc vào sự kiềm chế, nhận thức về trách nhiệm và sự tôn trọng chủ quyền của nhau.

Pakistan hiện là nhà trung gian chủ chốt của tiến trình đàm phán hòa bình Mỹ - Iran. Islamabad đã thúc đẩy thành công lệnh ngừng bắn dài ngày giữa Washington và Tehran hôm 8/4, đồng thời tổ chức vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai bên sau đó 3 ngày. Tuần trước, Pakistan tiếp tục trung chuyển các thông điệp qua lại giữa Mỹ và Iran xung quanh khung đàm phán mới, duy trì kênh liên lạc quan trọng giữa hai bên trong bối cảnh căng thẳng thực địa không ngừng gia tăng.