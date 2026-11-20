(VTC News) -

Phút 84 trong cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Bỉ tại FIFA U17 World Cup 2026, Chu Ngọc Nguyễn Lực tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ với pha lập công vô cùng đẹp mắt.

Video: U17 Việt Nam ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-3.

Ở tình huống thực hiện đầu tiên, đường treo bóng của cầu thủ này bị hàng thủ U17 Bỉ cản phá ngay tại cột gần. Tuy nhiên, trong lần đá phạt góc tiếp theo, Nguyễn Lực tạo nên khoảnh khắc ngoạn mục với cú đưa bóng xoáy về phía cột xa. Trái bóng vượt qua tầm với của thủ môn U17 Bỉ rồi bay thẳng vào lưới, giúp U17 Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Bàn thắng ngoạn mục của Nguyễn Lực giúp U17 Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, đồng thời thắp lại hy vọng giành điểm trong những phút cuối trận.

Trước bàn thắng của Nguyễn Lực, U17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công của U17 Bỉ. Tuy nhiên, các học trò HLV Cristiano Roland vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội và có được bàn thắng quan trọng ở giai đoạn cuối trận.