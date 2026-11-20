(VTC News) -

Video: Sỹ Bách ghi bàn giúp U17 Việt Nam dẫn 1-0 trước U17 Bỉ.

Tối 20/11, U17 Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên trong lịch sử tại FIFA U17 World Cup 2026, gặp U17 Bỉ trên sân số 9 thuộc tổ hợp Aspire Zone (Qatar). Dù phải đối đầu với đội bóng được đánh giá cao hơn, thầy trò HLV Cristiano Roland bất ngờ tạo nên dấu ấn chỉ sau ít phút bóng lăn.

Ngay phút thứ 3, U17 Việt Nam tổ chức đợt tấn công đáng chú ý bên cánh trái. Minh Đức có pha xuống biên tốc độ trước khi thực hiện đường chuyền vào vòng cấm, khiến hàng phòng ngự U17 Bỉ lúng túng. Tuy nhiên, các cầu thủ đối phương kịp thời phá bóng giải nguy.

Chỉ một phút sau, U17 Việt Nam được hưởng quả phạt góc bên cánh trái. Minh Thủy đảm nhận nhiệm vụ thực hiện tình huống cố định, đưa bóng hướng về khu vực cột gần.

Sỹ Bách (số 20) có pha xử lý đầy bất ngờ. Trong tư thế quay lưng về phía khung thành, cầu thủ U17 Việt Nam thực hiện cú đánh gót ngẫu hứng, đưa bóng bay vào góc cao khung thành. Thủ môn U17 Bỉ không kịp phản ứng và phải vào lưới nhặt bóng.

Bàn thắng đẹp mắt của Sỹ Bách giúp U17 Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0 ngay phút thứ 4, tạo nên bất ngờ lớn trước đại diện châu Âu.

Đáng chú ý, đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của U17 Việt Nam tại một vòng chung kết World Cup sân chơi 11 người (không tính futsal).