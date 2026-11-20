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● U17 World Cup U17 Bỉ 3 - 1 U17 Việt Nam Moorthamer 39’ Achahbar 42’ Phillips 60’ ĐANG CẬP NHẬT Sỹ Bách 4’

Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Bỉ diễn ra lúc 20h ngày 20/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc lượt trận đầu tiên của bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ tỷ số, video bàn thắng trận U17 Việt Nam vs U17 Bỉ mới nhất.

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U17 Việt Nam bị U17 Bỉ dẫn ngược 1-2 sau hiệp một. Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland bất ngờ mở tỷ số ngay phút thứ 4 nhờ pha ghi bàn đẹp mắt của Sỹ Bách. Tuy nhiên, đại diện của bóng đá Việt Nam không giữ được thế dẫn bàn đến giờ nghỉ.

Sau khi ghi bàn, U17 Việt Nam phải lùi về phòng ngự trong phần lớn thời gian còn lại của nửa đầu trận đấu. U17 Bỉ nhanh chóng tạo ra thế trận kiểm soát và liên tục gây sức ép.

U17 Việt Nam đấu với U17 Bỉ ở bảng G giải U17 World Cup 2026.

Đội bóng châu Âu giữ bóng 64%, thực hiện 10 pha dứt điểm và được hưởng tới 10 quả phạt góc trong hiệp đấu này với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,93. Trong khi đó, U17 Việt Nam chỉ có thêm 2 pha dứt điểm đều được thực hiện ở ngoài vòng cấm.

Sau nhiều nỗ lực, U17 Bỉ gỡ hòa ở phút 39. Moorthamer thoát xuống bên phải rồi dứt điểm từ góc hẹp đánh bại thủ môn Xuân Hòa.

Chỉ 3 phút sau, hàng phòng ngự U17 Việt Nam tiếp tục bị xuyên thủng. Diercxx đưa bóng từ sát đường biên ngang vào trong để Achahbar đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

U17 Bỉ ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Mattis Seghers TM 2 Timus Moorthamer 3 Eli Mravi 4 Ferber Blondeel 5 Assil Saidi 6 Louie Van Gelder 8 Xander Dierckx 10 Jelle Driessen 11 Kiyan Achahbar 16 Niels Filippo 17 Anthony Philips DỰ BỊ 7 Rayan Garcia 9 Ilyas Benkti 12 Lowie Pisele TM 13 Al-Hassan Kamara 14 Leni Strouwen 15 Mamedu Ralde 18 Matteo Sofia 19 Djibril Gbemou 20 Edgard Opoku 21 Esteban Levaux TM U17 Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 21 Lý Xuân Hòa TM 2 Nguyễn Khắc Minh Đức 3 Nguyễn Mạnh Cường 4 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa ĐT 6 Đào Quý Vương 8 Nguyễn Minh Thủy 9 Lê Trọng Đại Nhân 10 Chu Ngọc Nguyễn Lực 13 Nguyễn Ngọc Anh Hào 18 Trần Trí Dũng 20 Lê Sỹ Bách DỰ BỊ 1 Chu Bá Huấn TM 5 Trần Hoàng Việt 7 Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam 11 Nguyễn Văn Dương 12 Nguyễn Việt Dũng TM 14 Quán Thành Công 15 Nguyễn Trọng Phong 16 Trần Ngọc Sơn 17 Trương Nguyễn Duy Khang 19 Trần Mạnh Quân