(VTC News) -

Khoảnh khắc xe tải nổ lốp khiến ô tô bên cạnh móp cửa, bung túi khí

Liên quan vụ xe tải đang lưu thông bất ngờ nổ lốp, khiến ô tô Mazda đi bên cạnh bị hư hỏng, bung nhiều túi khí ở Bắc Ninh, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, giảng viên luật hình sự, Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy lợi, cho rằng việc tài xế xe tải phủ nhận trách nhiệm vì không trực tiếp đâm va là cách hiểu chưa đầy đủ về pháp luật.

Theo luật sư, trách nhiệm bồi thường thiệt hại không chỉ phát sinh khi các phương tiện va chạm trực tiếp mà còn có thể xuất phát từ hoạt động của nguồn nguy hiểm cao độ.

Nhiều túi khí trên ô tô bung ra sau sự cố nổ lốp xe tải. (Ảnh cắt từ clip)

Điều 601 Bộ luật Dân sự năm 2015 xác định phương tiện giao thông vận tải cơ giới là nguồn nguy hiểm cao độ. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng phương tiện phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo quy định.

“Không có va chạm trực tiếp không đồng nghĩa với việc không phải bồi thường thiệt hại”, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Theo luật sư Cường, nếu có căn cứ xác định việc nổ lốp, sức ép không khí hoặc các mảnh vỡ từ lốp xe tải tác động, gây hư hỏng cho ô tô Mazda thì vẫn phải xem xét trách nhiệm bồi thường của chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu, sử dụng xe tải.

Không có lỗi vẫn có thể phải bồi thường

Theo luật sư Đặng Văn Cường, qua hình ảnh clip, sự cố nổ lốp có dấu hiệu xảy ra đột ngột, ngoài ý muốn của người điều khiển. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa sự cố khách quan, không có lỗi và sự kiện bất khả kháng.

Chiếc xe Mazda đi song song với xe tải trên đường trước khi sự cố xảy ra. (Ảnh cắt từ clip).

Theo khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015, sự kiện bất khả kháng phải đáp ứng ba điều kiện: xảy ra khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép.

Đáng chú ý, khoản 3 Điều 601 quy định chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ vẫn phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết theo quy định.

“Không có lỗi không đồng nghĩa với được miễn trách nhiệm bồi thường. Sự kiện bất khả kháng phải được chứng minh bằng những căn cứ cụ thể”, luật sư phân tích.

Vì vậy, nếu sự cố nổ lốp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện của sự kiện bất khả kháng thì chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu, sử dụng xe tải vẫn có thể phải bồi thường.

Chủ xe Mazda có quyền yêu cầu bồi thường

Phân tích nguyên nhân vụ việc, luật sư cho biết nổ lốp có thể do lốp quá cũ, bị mòn, hư hỏng nhưng không được kiểm tra, thay thế kịp thời; áp suất lốp không bảo đảm hoặc phương tiện không được bảo dưỡng đúng quy định.

Ngoài ra, sự cố cũng có thể xuất phát từ việc lốp cán phải vật sắc nhọn, va chạm chướng ngại vật hoặc các yếu tố kỹ thuật khác.

Do đó, cần kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện, chất lượng và tuổi thọ lốp, áp suất lốp, lịch sử bảo dưỡng cùng các dấu vết tại hiện trường để xác định nguyên nhân. Không thể chỉ căn cứ hình ảnh lốp xe phát nổ để kết luận tài xế có lỗi hay không.

Túi khí của xe ô tô Mazda bung ra sau sự cố hi hữu trên đường.

Theo luật sư, nếu xác định nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại cho tài sản, chủ xe Mazda có quyền yêu cầu bên có trách nhiệm bồi thường.

Các khoản thiệt hại có thể bao gồm chi phí sửa chữa thân vỏ, thay thế bộ phận hư hỏng, khắc phục hệ thống túi khí và những chi phí hợp lý khác có căn cứ chứng minh.

Theo Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015, thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm tài sản bị hư hỏng, lợi ích gắn liền với việc sử dụng tài sản bị mất hoặc giảm sút và chi phí hợp lý để khắc phục thiệt hại.

Luật sư lưu ý cần xác định đúng người có nghĩa vụ bồi thường. Theo khoản 2 Điều 601, nếu chủ sở hữu đã giao phương tiện cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người được giao phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Chủ xe Mazda cần lưu giữ hình ảnh, video camera hành trình, giấy tờ liên quan và đưa xe đến cơ sở chuyên môn kiểm tra, xác định mức độ hư hỏng. Hồ sơ sửa chữa, hóa đơn và chứng từ thanh toán là căn cứ quan trọng để xác định thiệt hại thực tế.

Theo Điều 585 Bộ luật Dân sự năm 2015, thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Nếu hai bên không thống nhất được trách nhiệm hoặc mức bồi thường, chủ xe Mazda có quyền khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền.

Tài xế rời hiện trường, cần làm rõ trách nhiệm

Đề cập thông tin tài xế xe tải rời khỏi hiện trường sau sự cố, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng nếu diễn biến này đúng như phản ánh thì đây là cách ứng xử chưa phù hợp.

Theo ông, dù chưa thể kết luận tài xế có lỗi trong việc nổ lốp, nhưng khi sự cố gây thiệt hại cho phương tiện khác, người điều khiển cần hợp tác, trao đổi thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết.

Cơ quan chức năng cần xác minh danh tính tài xế, chủ sở hữu phương tiện, nguyên nhân nổ lốp và diễn biến sau sự cố để xác định trách nhiệm của những người liên quan.

Luật sư cho rằng đây có thể là sự cố khách quan, không ai mong muốn. Tuy nhiên, khi thiệt hại đã xảy ra, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại cần được bảo vệ.

“Không nên quy kết trách nhiệm chủ quan cho tài xế khi chưa có căn cứ xác định lỗi. Ngược lại, nếu pháp luật quy định phải bồi thường do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra thì người có nghĩa vụ cũng cần thực hiện trách nhiệm của mình”, luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm.