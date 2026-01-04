Xe tải nổ lốp, lao sang làn ngược chiều, tài xế tử vong tại Ninh Bình

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4/1 tại khu vực cầu Bến Nhảy (tỉnh Ninh Bình).

Thời điểm trên, xe ô tô tải mang BKS 35A-460.98, chở tài xế và một phụ xe, lưu thông theo hướng từ ngã ba Anh Trỗi đi Bái Đính, bất ngờ bị nổ lốp. Sự cố khiến phương tiện mất lái, lao sang làn đường ngược chiều và va chạm trực diện với một xe ben đi chiều đối diện. Cú va chạm mạnh làm phần đầu xe tải biến dạng nặng, nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ, phụ xe bị thương nặng, trong tình trạng nguy kịch, được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất.

Cú va chạm mạnh khiến phần cabin xe tải biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình cùng các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, phân luồng giao thông và tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Hai phương tiện gặp nạn sau đó được cẩu kéo để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, qua khai thác cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông, tính đến 10 giờ ngày 3/1/2026, sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc đã xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, khiến 75 người chết và 124 người bị thương.

Đối với công tác xử lý vi phạm, cơ quan công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 11.590 trường hợp vi phạm; tạm giữ 116 xe ô-tô, 3.605 xe mô-tô, 183 phương tiện khác; tước 404 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.119 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 3.472 trường hợp; vi phạm về tốc độ là 1.966 trường hợp; 111 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 57 trường hợp quá khổ giới hạn; chở quá số người quy định là 4 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 5 trường hợp; có 98 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; 3 trường hợp không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng; riêng vi phạm ma túy là 11 trường hợp.