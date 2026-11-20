(VTC News) -

Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố Phạm Anh Tài (Tài “đen”, 36 tuổi, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 13 bị can khác về các tội danh liên quan hàng loạt vụ án nghiêm trọng.

Quá trình điều tra, C02 làm rõ nhiều vụ án do Tài cùng đồng phạm gây ra tại Quảng Ngãi và Gia Lai trong nhiều năm. Trong số này, có 6 vụ từng bị tạm đình chỉ điều tra do chưa xác định được bị can.

Hàng loạt vụ án giết người đến bảo kê

Theo tài liệu điều tra, ngày 5/8/2018, xuất phát từ mâu thuẫn với nhóm người Hải Phòng, Tài chỉ đạo đàn em mang 2 khẩu súng AK đến quán bar Window ở Kon Tum. Nhóm này nổ súng, dùng dao tấn công đối thủ khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương. Sau đó, chúng tiếp tục đến 3 địa điểm khác nổ súng, đập phá tài sản rồi bỏ trốn.

Trong thời gian bị truy nã, ngày 1/5/2022, Tài tiếp tục dùng dao đâm 2 người đàn ông tại khu vực cầu Kroong. Vụ việc khiến một người tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Hơn một tháng sau, ngày 11/6/2022, xuất phát từ việc tranh giành hoạt động bảo kê và tổ chức đánh bạc, Tài cùng đồng phạm chuẩn bị súng, mã tấu, xăng và phương tiện, tổ chức tấn công một sới bạc trên đường Nguyễn Thiện Thuật, Kon Tum. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn và tìm cách tiêu hủy vật chứng.

Tài “đen” bị dẫn giải đi thực nghiệm điều tra. (Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự)

Đến tháng 2/2023, nhằm tranh giành hoạt động bảo kê nữ tiếp viên rót bia tại các quán karaoke, quán nhậu, Tài chỉ đạo đàn em mang hung khí đến nhà Nguyễn Thanh Tú để chém người này, gây thương tích 11%. Mẹ của Tú cũng bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 4%.

Tháng 5/2023, Tài tiếp tục chuẩn bị mã tấu, phương tiện và chỉ đạo đàn em tìm chém Bùi Anh Duy, người có hoạt động quản lý các nữ tiếp viên rót bia. Nạn nhân bị tổn thương cơ thể 57%.

Tháng 7/2023, nhóm của Tài đe dọa, ép ông Nguyễn Văn Anh, người hoạt động trong lĩnh vực xây mộ, phải nộp 90 triệu đồng mỗi tháng để được tiếp tục làm ăn. Để gây sức ép, các đối tượng còn mang súng AK đến bắn vào nhà ông Anh.

Lo sợ bị tiếp tục tấn công, từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2025, ông Anh đã phải đưa cho nhóm Tài tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng.

Cũng từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025, Tài chỉ đạo đàn em tổ chức thu tiền bảo kê của nữ tiếp viên rót bia tại các quán karaoke, quán nhậu ở Kon Tum. Mỗi người phải nộp 80 nghìn đồng cho một ca làm việc. Những người không chấp nhận nộp tiền sẽ bị đe dọa, đánh đập hoặc không được tiếp tục đi làm.

Phạm Anh Tài (Tài “đen”) bị đề nghị truy tố 6 tội danh. (Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự)

Tài còn tìm cách mở rộng hoạt động sang Gia Lai. Ngày 17/5/2024, người này chỉ đạo đàn em mang súng, dao đến tìm Nguyễn Anh Đức vì Đức không đồng ý nộp tiền bảo kê. Không tìm được Đức, nhóm đối tượng đe dọa những người thuê trọ và chém anh Nguyễn Văn Tuấn bị thương.

Trong một vụ án khác xảy ra tại căn nhà trên đường Lý Thái Tổ, Kon Tum, Tài cùng đồng phạm mang súng, dao đến tìm chém Lê Quốc Nghĩa nhằm bảo kê hoạt động mua bán ma túy. Khi Tài dùng báng súng đánh Nghĩa, súng bất ngờ cướp cò, khiến một người ngồi gần bị thương 2%. Nghĩa sau đó bị nhóm này truy đuổi, chém gây thương tích 45%.

Tài “đen” có 7 tiền án, từng bị truy nã đặc biệt

Theo C02, Phạm Anh Tài có 7 tiền án, 1 tiền sự. Khi mới 15 tuổi, Tài đã dùng dao bấm đâm một người gây thương tích 35% và bị xử phạt 2 năm tù. Sau khi chấp hành án, người này tiếp tục cùng đồng phạm gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích tại Kon Tum.

Tháng 2/2016, sau khi chấp hành xong các bản án, Tài trở về địa phương nhưng vẫn tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo đàn em thực hiện hành vi phạm tội.

Sau vụ nổ súng tại quán bar Window năm 2018, Tài bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (cũ) truy nã đặc biệt về tội Giết người. Trong thời gian lẩn trốn tại TPHCM, Đắk Lắk và Gia Lai, người này tiếp tục chỉ đạo đồng phạm gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng.

Ngày 19/1/2026, Tài cùng Lê Văn Ân (35 tuổi, trú tại Quảng Ngãi) thực hiện vụ cướp tài sản tại Phòng giao dịch Trà Bá, Vietcombank Chi nhánh Gia Lai.

Ngày 5/2, sau khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, Tài giao nộp 4 khẩu súng, gồm 2 khẩu K54, một khẩu K59, một khẩu Zoraki cùng 45 viên đạn.

Từ kết quả điều tra, C02 phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và các đơn vị liên quan phục hồi điều tra những vụ án từng bị tạm đình chỉ, làm rõ hành vi của Tài cùng đồng phạm.

Trong kết luận điều tra ngày 5/11, C02 đề nghị truy tố Phạm Anh Tài về 6 tội danh gồm: Giết người; Cố ý gây thương tích; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Cưỡng đoạt tài sản; Cướp tài sản; Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cùng vụ án, 13 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội danh tương ứng với hành vi và vai trò của từng người.