(VTC News) -

Ngày 23/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh, con gái bà Hòa, cựu Phó Tổng Giám đốc tập đoàn; Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977), Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990), cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, bị đưa ra xét xử về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã bàn bạc nâng khống vốn điều lệ của tập đoàn để huy động tiền từ các nhà đầu tư thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Để thu hút khách hàng, nhóm này thuê cộng tác viên, nhân viên và nhân viên kinh doanh, cung cấp tài liệu, slide giới thiệu chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư được giới thiệu Sen Tài Thu đang hoạt động hiệu quả, mở rộng nhiều cơ sở, có nguồn thu và lợi nhuận tốt.

Những người tham gia đầu tư được cam kết hưởng lãi suất 9-13,5%, đồng thời có thể rút vốn trước thời hạn.

Với phương thức trên, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, có 459 nhà đầu tư chuyển tổng cộng hơn 1.726 tỷ đồng vào Tập đoàn Sen Tài Thu. Sau khi nhận tiền, các bị cáo Hòa, Linh và Hương sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định có 266 người gửi đơn tố cáo, cho biết đã chuyển hơn 971 tỷ đồng để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Trong số này, các nhà đầu tư được thanh toán hơn 213 tỷ đồng, còn hơn 757 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Bị cáo Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu.

Cựu Tổng Giám đốc hưởng lợi hơn 225 tỷ đồng

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 503 tỷ đồng để chi hoa hồng, chiết khấu cho bộ phận huy động vốn.

Trong khoản tiền này, Hương chuyển hơn 76,8 tỷ đồng cho Quách Ánh Phương, Giám đốc Phòng đối ngoại. Ngoài ra, gần 226 tỷ đồng được chuyển cho Nguyễn Thị Thùy Linh để trả nợ và đối trừ thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Phần còn lại, Hương được xác định hưởng lợi hơn 200 tỷ đồng.

Cáo trạng còn làm rõ việc Hương sử dụng tiền để mua nhiều tài sản có giá trị. Cụ thể, bị cáo chi 9 tỷ đồng mua căn hộ tại tòa R2B, khu đô thị Royal City; 9 tỷ đồng mua ô tô BMW. Ngoài ra, Hương còn bỏ 5,2 tỷ đồng mua một căn hộ khác tại Royal City để tặng Nguyễn Thị Thanh Tú theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Một tình tiết khác được đề cập trong hồ sơ là Hương sử dụng tiền nhờ người tác động nhằm tránh bị xử lý trong vụ án liên quan đến Sen Tài Thu. Tuy nhiên, bị cáo bị lừa mất 25 tỷ đồng.

Ngoài khoản tiền được hưởng từ hoạt động huy động vốn, Hương còn thu lợi gần 24,8 tỷ đồng từ chênh lệch trong các giao dịch cho Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh vay tiền.

Tổng cộng, cơ quan điều tra xác định Lan Hương hưởng lợi hơn 225 tỷ đồng và phải hoàn trả khoản tiền này cho mẹ con bị cáo Hòa để khắc phục hậu quả cho các nhà đầu tư.

Phạm Thị Hòa (trái) cùng đồng phạm.

Nhiều nhân viên huy động vốn cũng trở thành bị hại

Ngoài nhóm bị cáo chính, quá trình điều tra còn làm rõ vai trò của một số cá nhân phụ trách hoạt động huy động vốn, nhân viên và cộng tác viên tư vấn đầu tư tại Tập đoàn Sen Tài Thu.

Đối với Quách Ánh Phương, Giám đốc Phòng đối ngoại, người này có nhiệm vụ tìm kiếm nhân sự, tiếp nhận và truyền đạt thông tin về kế hoạch, định hướng phát triển của doanh nghiệp, đồng thời phổ biến chính sách kêu gọi đầu tư.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định Phương không biết việc Hòa, Linh và Hương sử dụng thông tin gian dối để huy động tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Bản thân Phương cũng tư vấn cho vợ và mẹ vợ tham gia đầu tư vào tập đoàn nhưng đến nay chưa được hoàn trả tiền.

Vì vậy, cơ quan điều tra không xử lý Phương với vai trò đồng phạm. Dù vậy, Phương được xác định đã hưởng lợi hơn 3,5 tỷ đồng từ khoản tiền hơn 76,8 tỷ đồng nhận từ Hương và phải có trách nhiệm khắc phục gần 12 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Trường hợp Lê Thị Thu Hòa, Phó giám đốc Phòng đối ngoại, cũng được cơ quan tố tụng làm rõ. Bà tham gia kêu gọi đầu tư, nhận lương, thưởng và hoa hồng cho bộ phận kinh doanh. Tuy nhiên, bà Thu Hòa được xác định không biết thủ đoạn chiếm đoạt của nhóm bị cáo.

Đáng chú ý, người này còn trực tiếp chuyển hơn 41 tỷ đồng đầu tư vào Sen Tài Thu, đã nhận lại hơn 33 tỷ đồng tiền lợi tức, hiện còn hơn 8 tỷ đồng chưa được hoàn trả. Do bản thân cũng là bị hại, cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với bà.

Đối với Phạm Thị Dung, kế toán nội bộ của tập đoàn, cơ quan điều tra xác định bà chỉ thực hiện việc ghi chép, theo dõi các khoản tiền Hòa, Linh nhận và chi từ nguồn tiền của nhà đầu tư. Bà không tham gia bàn bạc, không biết việc đưa ra thông tin gian dối và không hưởng lợi cá nhân ngoài tiền lương 20 triệu đồng mỗi tháng nên không bị xác định là đồng phạm.

Cơ quan điều tra cũng yêu cầu các cộng tác viên, nhân viên tư vấn thuộc Phòng đối ngoại hoàn trả toàn bộ khoản tiền đã hưởng lợi để bồi thường cho các nhà đầu tư.