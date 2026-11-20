(VTC News) -

Sáng 20/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 9 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng liên quan hoạt động cấp phép, thẩm định hồ sơ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hôm 6/11, HĐXX phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, do phát sinh một số vấn đề tại phiên tòa, HĐXX quyết định hoãn xét xử.

Các bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm.

Trước đó, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (LĐ-TB&XH) và 27 bị cáo khác trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long và các đơn vị liên quan.

Sau thời gian xét xử, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoan mức án 12 năm tù về tội Nhận hối lộ. Bị cáo Lê Thanh Hà (SN 1978, cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) mức án 4 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Đối với 7 bị cáo thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH cũ) bị kết án về tội Nhận hối lộ gồm: Tống Hải Nam (SN 1974, cựu Cục trưởng) mức án 14 năm tù; Nguyễn Thành Hưng (SN 1977, cán bộ Văn phòng) 7 năm tù; Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng) 3 năm tù; Phan Thị Thu Trang (cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo) 3 năm tù; Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và Đỗ Vân Hương (quyền Trưởng phòng Pháp chế) 33 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo…

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên toà xét xử ngày 6/11, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) tự nguyện rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trên cơ sở đó, Chủ tọa phiên tòa Hoàng Mạnh Hùng thông báo đình chỉ xét xử phúc thẩm với bị cáo này.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ năm 2021 đến 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, biết và để cho Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các bị cáo đã buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu theo yêu cầu, buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, bị cáo Nguyễn Bá Hoan và bị cáo Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.