Xe máy va chạm ô tô đầu kéo ở Huế, 2 người thương vong

(VTC News) -

Theo lực lượng chức năng, vụ tai nạn xảy ra khoảng 15h22 ngày 05/4, tại Km14+500 quốc lộ 1A tuyến đường tránh trung tâm TP Huế, đoạn qua phường Kim Long (TP Huế).

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển số 43H-172.31 kéo theo rơ móoc mang biển kiểm soát 43R-027.55 do ông Trần Minh T. (SN 1970; trú tổ 7, khu vực 4, phường An Cựu) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến tuyến đường kể trên thì xảy ra với xe máy mang 47AK-016.89 do anh Phan Văn H. (Sn 1996; thường trú Hoà Đông, Ea Bông, Krông Ana, Đăklak (cũ) trực tiếp điều khiển chở theo sau chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 2002; trú kiệt 26 Ngọc Hồ, phường Kim Long, TP Huế.

Vụ tai nạn khiến anh Phan Văn H. tử vong tại chỗ, chị Thanh H. bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Qua xác minh ban đầu, trong lúc xe ô tô đầu kéo đang lên dốc, ôm cua phía tay phải thì xe máy vượt từ sau lên trước phía bên tay phải, va quẹt vào ô tô gây tai nạn.

Sau tai nạn, công an phường Kim Long đang phối hợp với Phòng PC08, PC09 tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây ít ngày, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua TP Huế cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy khiến một người đàn ông tử nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra ngày 27/3 tại Km 822 + 700 quốc lộ 1 đoạn qua đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, TP Huế).

Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1984, thường trú tại khối Xuân Tiến, phường Trường Vinh, Nghệ An) điều khiển ô tô tải mang biển số 37H-173.27 đi trên quốc lộ 1 chiều từ Nam ra Bắc. Khi đến đoạn đường kể trên thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 75F1-532.83 do ông L.V.H. (SN 1946, trú đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa, TP Huế).

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, sau va chạm xe máy bị cuốn vào gầm phía đầu xe tải, hư hỏng nặng, người điều khiển xe máy là ông L.V.H. chết tại chỗ.

