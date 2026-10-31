Xác minh hai thanh niên bị phản ánh giả danh hình sự, đe dọa người dân ở Sơn La

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Công an phường Chiềng Cơi đã xác minh danh tính hai thanh niên bị phản ánh có hành vi khiến người dân hiểu nhầm là lực lượng hình sự trong vụ việc xảy ra rạng sáng 31/10, tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, khoảng 0h35 ngày 31/10, tài khoản Facebook N.T.Đ đăng tải bài viết trong nhóm “CHỢ SƠN LA”, phản ánh sự việc xảy ra tại khu vực Trường Liên cấp quốc tế Bình Minh, đường Võ Nguyên Giáp.

Theo nội dung bài đăng, hai người đi xe máy tự xưng là lực lượng hình sự hoặc có hành vi khiến người khác tưởng rằng họ là cán bộ công an. Ngoài ra, bài viết còn phản ánh hai người này sử dụng bình xịt hơi cay để đe dọa người dân.

Hai thanh niên bị phản ánh giả danh công an làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ lo ngại, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xác minh danh tính và làm rõ hai người xuất hiện trong vụ việc có phải cán bộ công an hay không.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La đã rà soát các nội dung được đăng tải trên mạng xã hội, xác minh và triệu tập hai người liên quan đến trụ sở làm việc.

Hai người được xác định là L.T.K (SN 2005, trú tại phường Chiềng An, tỉnh Sơn La) và C.T.D (SN 2010, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La).

Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ cả hai không phải là cán bộ công an.

Hiện Công an phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La đang tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.