Giả danh shipper, dựng kịch bản thu phí 4 triệu đồng/tháng, lừa gần 400 triệu

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Vũ Lễ và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra căn nhà sàn tại thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 9 người đang giả danh nhân viên giao hàng để gọi điện cho những người đã đặt mua hàng trực tuyến.

Công an xác định từ ngày 5/8, nhóm này thuê nhà, mua điện thoại, SIM, tài khoản ngân hàng không chính chủ và thu thập dữ liệu khách hàng đặt mua hàng trực tuyến để tổ chức lừa đảo.

Nhóm người này chia thành 3 tuyến, phối hợp thực hiện từng công đoạn.

Ở tuyến đầu, chúng giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện thông báo sai sự thật rằng khách hàng trong quá trình thanh toán đơn hàng đã vô tình đăng ký gói dịch vụ dành cho nhân viên giao hàng với mức phí 4 triệu đồng/tháng.

Khi nạn nhân lo sợ và muốn hủy gói dịch vụ, đối tượng giả danh shipper chuyển thông tin sang tuyến 2.

Công an làm việc với từng đôi tượng trong đường dây. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Tuyến 2 tiếp tục giả danh nhân viên kho hàng, đưa ra các thông tin nhằm củng cố lòng tin và hướng dẫn nạn nhân liên hệ với “nhân viên tổng công ty giao hàng”.

Đến tuyến 3, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả, gọi điện, nhắn tin và hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản ngân hàng do nhóm chuẩn bị sẵn. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt.

Số tiền chiếm đoạt được phân chia theo thỏa thuận sau khi trừ các khoản chi phí và tiền công cho từng tuyến.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hậu (SN 2001, trú tại thôn An Thắng, xã Hương Sơn, TP Hà Nội) là người tổ chức, điều hành đường dây và được hưởng 50% số tiền.

Theo công an, Hậu từng sang Campuchia làm việc tại các công ty lừa đảo do người nước ngoài thuê. Khi lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh, Hậu trở về Việt Nam nhưng vẫn giữ liên lạc với các đối tượng này.

Sau đó, Hậu được các đối tượng người nước ngoài thuê tổ chức, điều hành nhóm lừa đảo tại Việt Nam. Hậu có nhiệm vụ chuẩn bị địa điểm, phương tiện, SIM điện thoại, tài khoản Facebook giả, dữ liệu khách hàng; đồng thời phân công nhiệm vụ, tính toán và chia tiền công cho những người tham gia.

Công an làm việc với từng đôi tượng trong đường dây. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ ngày 5/8 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Hậu; Cao Văn Đương (SN 2005); Trần Tiến Hoành (SN 2006); Cao Văn Dương (SN 2006), cùng trú tại TP Hà Nội; Phạm Trang Nhung (SN 2002, trú tỉnh Hưng Yên); Trần Kim Hoàng (SN 2006, trú tỉnh Lào Cai) và Trần Gia Thế.

Các bị can bị điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 2, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.