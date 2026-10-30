Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 55kg ma túy đá

Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong nước và lực lượng chức năng tại Lào triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, ngày 17/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) tiếp nhận thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) về một nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Quá trình khẩn trương xác minh, lực lượng chức năng xác định các đối tượng nghi vấn cùng địa điểm giao nhận ma túy tại khu vực phường Xuân Phương, Hà Nội.

Đối tượng Phạm Tuấn Cường cùng tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực 9, Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và Công an phường Xuân Phương tổ chức kiểm tra, bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (SN 1993, trú tại ấp Long Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 25kg ma túy loại Methamphetamine (ma túy đá).

Tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại Lào tổ chức truy bắt những người liên quan.

Qua đó, lực lượng chức năng bắt giữ Phan Văn Triệu (SN 2001) và Nguyễn Thanh Tuấn Duy (SN 1992), cùng trú tại tỉnh Vĩnh Long, khi hai đối tượng đang lưu trú tại khách sạn ở Lào. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ thêm khoảng 30kg ma túy đá.

Đến ngày 15/10, tổ công tác gồm đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại Lào và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận, dẫn độ Triệu và Duy về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trong quá trình triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia này, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng khoảng 55kg ma túy đá và bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.