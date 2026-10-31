Đốt ong lấy mật làm cháy hơn 8ha rừng, người đàn ông bị phạt 2 năm tù

(VTC News) -

Ngày 30/10, TAND khu vực 4 - Điện Biên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thào A Hồng (35 tuổi, trú tại bản Huổi Sang, xã Nà Hỳ) 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h45 ngày 3/4, Hồng đến khu vực Km6+300 Quốc lộ 4H, thuộc xã Na Sang, sử dụng lửa đốt ong để lấy mật nhưng không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Thào A Hồng tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Trong lúc lấy mật, ngọn lửa bén vào lớp thực bì khô, nhanh chóng lan rộng sang khu vực rừng xung quanh. Dù phát hiện đám cháy, Hồng không tìm cách dập lửa, cũng không thông báo cho cơ quan chức năng mà rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi nhìn thấy khói tiếp tục bốc lên từ khu rừng phía trên taluy dương, Hồng vẫn không trình báo sự việc. Đám cháy sau đó thiêu rụi hơn 8,3ha rừng sản xuất, gây thiệt hại hơn 180 triệu đồng.

Đặc biệt, trong quá trình tham gia chữa cháy rừng, 2 người tử vong và 4 người khác bị thương. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy của Hồng không có mối quan hệ nhân quả trực tiếp với 6 ca thương vong này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố Thào A Hồng về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 2 năm tù. Ngoài ra, Hồng phải bồi thường hơn 180 triệu đồng cho tổ dân phố 1, xã Na Sang.