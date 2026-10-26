Bắt giam kẻ giả danh phó giám đốc, lừa tình lẫn tiền của người phụ nữ

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Công (SN 1989, trú thôn Phú Vinh, xã Tam Anh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Chí Công bị khởi tố. (Ảnh: CA)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2022, Công tạo lập danh tính giả mang tên “Nguyễn Minh Luật”, giới thiệu bản thân chưa có vợ con và giữ chức vụ phó giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng để làm quen, tạo dựng tình cảm với chị N.T.K.

Đến khoảng tháng 12/2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Công đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân mắc bệnh ung thư vòm họng, phải ra nước ngoài điều trị. Để tạo lòng tin, Công sử dụng điện thoại di động làm giả một bệnh án của bệnh viện tại Hàn Quốc gửi cho chị N.T.K.

Tin tưởng những thông tin này, chị N.T.K. nhiều lần chuyển tiền cho Công với lý do chữa bệnh, tổng số tiền hơn 337 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Công sử dụng vào mục đích cá nhân và đi du lịch cùng bạn bè. Không chỉ dừng lại ở đó, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 4/2026, Công tiếp tục sử dụng danh tính giả “Nguyễn Minh Luật” để làm quen, tạo dựng tình cảm với một phụ nữ khác.

Đến khoảng tháng 4/2026, khi phát hiện sự việc, chị N.T.K. yêu cầu Công trả lại số tiền đã đưa. Tuy nhiên, do không có khả năng hoàn trả, Công cắt đứt liên lạc. Nhận thấy bản thân bị lừa đảo, chị N.T.K. đã trình báo cơ quan công an để được giải quyết.

Qua vụ việc trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng tình cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kể cả khi người đề nghị vay, mượn tiền là người quen hoặc người đang có quan hệ tình cảm, người dân vẫn cần thận trọng, chủ động xác minh thông tin trước khi giao tiền, đặc biệt đối với những trường hợp đưa ra lý do mắc bệnh hiểm nghèo, cấp cứu hoặc cần tiền gấp để điều trị ở nước ngoài.

Ngoài ra, không nên chỉ dựa vào hình ảnh, tin nhắn, giấy tờ được gửi qua mạng xã hội để xác định tính xác thực của thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý.