Iran lần đầu phóng tên lửa siêu nặng Sejjil vào các mục tiêu Mỹ - Israel

(VTC News) -

Đây là đầu tiên tên lửa chiến lược nhiên liệu rắn Sejjil được Iran sử dụng kể từ khi chiến sự giữa Mỹ-Israel và Iran bùng nổ vào ngày 28/2.

Theo IRGC, đây là làn sóng tấn công trả đũa thứ 54 nhằm vào Israel, được tiến hành trong khuôn khổ chiến dịch Operation True Promise 4 vào ngày 15/3. Văn phòng quan hệ công chúng của IRGC cho biết đợt tấn công mới bao gồm việc phóng các tên lửa siêu nặng như Khorramshahr mang đầu đạn nặng khoảng hai tấn, cùng với các tên lửa Khaybar‑shekan, Qadr và Emad.

(Ảnh minh hoạ)

Tuyên bố cũng cho biết lần đầu tiên trong chiến dịch Operation True Promise 4, tên lửa chiến lược nhiên liệu rắn Sejjil đã được sử dụng để tấn công các trung tâm quản lý và ra quyết định có ảnh hưởng tới các hoạt động quân sự trên không của Israel. IRGC nói rằng các cơ sở hạ tầng quan trọng của Israel liên quan đến ngành công nghiệp quân sự và quốc phòng, cũng như những nơi tập trung lực lượng quân sự Israel, bị tấn công thành công.

Tên lửa siêu nặng Seijjil có gì đặc biệt?

Sejjil, còn được gọi là Ashura, là tên lửa đạn đạo tầm trung do Iran phát triển với tầm bắn khoảng 2.000 km. Với tầm bắn này, tên lửa có thể vươn tới toàn bộ lãnh thổ Israel cũng như nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Khác với nhiều loại tên lửa cũ của Iran sử dụng nhiên liệu lỏng, Sejjil sử dụng nhiên liệu rắn hai tầng, cho phép triển khai nhanh hơn vì không cần tiếp nhiên liệu trước khi phóng.

Sejjil có trọng lượng phóng khoảng 23.000 kg và chiều dài khoảng 18 mét. Tên lửa có khả năng mang đầu đạn khoảng 700 kg. Khi đầu đạn quay trở lại khí quyển, tốc độ của nó có thể đạt tới khoảng Mach 13, khiến việc đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa trở nên khó khăn hơn.

Vì những đặc điểm này, Sejjil được xem là một trong những thành phần quan trọng trong năng lực răn đe chiến lược của Iran. Việc sử dụng loại tên lửa này trong cuộc xung đột hiện tại được nhiều nhà phân tích xem là dấu hiệu cho thấy Tehran sẵn sàng triển khai các vũ khí tầm xa mạnh hơn, điều có thể làm gia tăng nguy cơ leo thang quân sự trong khu vực.