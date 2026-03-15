Iran tuyên bố lãnh tụ tối cao vẫn khỏe mạnh, đang điều hành đất nước

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra phát biểu này khi trả lời phỏng vấn tờ The New Arab trong bối cảnh xung đột giữa Tehran và Washington đang leo thang trong khu vực. Bài phỏng vấn đầy đủ dự kiến được công bố trong ngày.

Lãnh tụ tối cao của Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Iran nói rằng tình hình tại Iran vẫn ổn định, các quan chức đang thực hiện nhiệm vụ của mình ở các vị trí tương ứng và nhấn mạnh lãnh tụ tối cao khỏe mạnh, đang điều hành đất nước.

Ông Araghchi cũng cho biết Tehran sẵn sàng ngồi lại với các nước trong khu vực để thành lập ủy ban điều tra chung, nhằm xác định bản chất các mục tiêu bị tấn công và liệu chúng có liên quan tới Mỹ hay không. Theo ông, các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực, như một phần phản ứng trước các cuộc tấn công nhằm vào Iran được thực hiện từ những căn cứ này.

Ông cũng nói Tehran có thông tin cho thấy Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công từ một số địa điểm hướng tới các nước Ả-rập. Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này chưa nhắm mục tiêu vào khu dân cư hay khu vực dân sự tại các nước trong khu vực, đồng thời cảnh báo nếu các cơ sở năng lượng của Iran bị tấn công, Tehran sẽ tấn công cơ sở của các công ty Mỹ trong khu vực để đáp trả.

Ông cho biết các kênh liên lạc ngoại giao với các nước láng giềng vẫn đang được duy trì, bao gồm Qatar, Ả-rập Xê Út và Oman. Các tiếp xúc ngoại giao “chưa bao giờ dừng lại”; một số quốc gia trong khu vực đang tiến hành các nỗ lực trung gian nhằm giảm căng thẳng và đề xuất các ý tưởng chấm dứt chiến tranh.

Ông Araghchi nói Iran sẵn sàng xem xét bất kỳ đề xuất nào có thể bảo đảm “chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến”; eo biển Hormuz vẫn mở cho tất cả các quốc gia, ngoại trừ Mỹ và các đồng minh của Mỹ.

Xung đột leo thang kể từ ngày 28/2 khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công chung vào Iran, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, trong đó có lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Iran sau đó đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh có sự hiện diện quân sự của Mỹ.