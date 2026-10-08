WEF đặt bài toán đô thị tương lai, Việt Nam có 'lời giải sớm' từ Vinhomes

(VTC News) -

Thế giới thay đổi và bước chuyển lớn của các mô hình đô thị Việt Nam

Theo Republic World, từ năm 2015, Hội đồng Tương lai Toàn cầu của WEF đã đặt nền móng cho một cách nhìn mới về đô thị tương lai. Diễn đàn chỉ ra ba động lực lớn đang định hình diện mạo các thành phố: những biến động về dân số, biến đổi môi trường và sự khan hiếm tài nguyên, cùng những đột phá về công nghệ và mô hình kinh doanh.

Theo đó, đô thị của tương lai không chỉ cần mở rộng về quy mô, mà phải trở nên linh hoạt, thích ứng tốt và sử dụng hiệu quả từng đơn vị không gian, từng đơn vị tài nguyên.

Sáu năm sau, nghiên cứu “Urban Future With a Purpose” của Deloitte tiếp tục cụ thể hóa những chuyển dịch này thành 12 yếu tố được dự báo sẽ định hình đô thị vào năm 2030.

“Từ không gian công cộng, không gian xanh, y tế thông minh, giao thông thông minh đến các công trình bền vững và vận hành đô thị dựa trên dữ liệu, bức tranh chung cho thấy thành phố tương lai không còn được đo bằng quy mô xây dựng đơn thuần, mà bằng khả năng tạo ra một hệ sinh thái sống hiệu quả, bền vững và thích ứng với những nhu cầu đang thay đổi của con người”, Republic World viết.

Đô thị Việt Nam ngày càng nâng cao về chất lượng với sự xuất hiện của các dự án sở hữu hệ sinh thái tiện ích tất cả trong một.

Bối cảnh khu vực càng khiến bài toán đô thị tương lai trở nên cấp thiết. Theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), đến năm 2050, châu Á - Thái Bình Dương có thể đón thêm khoảng 1,2 tỷ cư dân đô thị, đặt hạ tầng trước sức ép chưa từng có trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Việt Nam - với tốc độ đô thị hóa nhanh và vị thế một nền kinh tế mới nổi - cũng đang đứng trước bài toán tương tự. Theo Republic World, điểm đáng chú ý là Việt Nam đã đặt tương lai đô thị của quốc gia vào một lộ trình phát triển cụ thể. Việt Nam đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt tối thiểu 45% vào năm 2025 và trên 50% vào năm 2030; kinh tế đô thị đóng góp khoảng 85% GDP vào năm 2030, so với khoảng 75% vào năm 2025; đồng thời phấn đấu hình thành từ ba đến năm đô thị có tầm vóc khu vực và quốc tế.

Những mục tiêu ấy cho thấy, đô thị hóa tại Việt Nam đang chuyển từ câu chuyện gia tăng số lượng sang một bài toán lớn hơn: kiến tạo các đô thị có năng lực tạo ra giá trị kinh tế, nâng cao chất lượng sống và đủ sức thích ứng với những biến chuyển dài hạn. Hành trình của phát triển và tầm nhìn của Vinhomes, theo truyền thông quốc tế, đang mở ra lời giải cho những thách thức này.

Hành trình Vinhomes mở ra lời giải cho những thách thức của tương lai

Nhật báo Ấn Độ Ahmedabad Mirror cho biết, Vingroup bước vào lĩnh vực bất động sản từ năm 2002 với những công trình mang tính biểu tượng. Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình kiến tạo đô thị với một dự án rộng 27.000 m² trên phố Bà Triệu, Hà Nội.

“Đến năm 2012, doanh nghiệp tiếp tục tạo dấu ấn với Vinhomes Royal City, tiên phong đưa mô hình ‘thành phố trong lòng thành phố’ vào thực tiễn, trong bối cảnh Hà Nội khi đó chưa có tiền lệ tương tự”, tờ này nhận định.

Nếu Royal City đánh dấu bước chuyển từ phát triển dự án sang kiến tạo một hệ sinh thái sống all-in-one, thì Ocean City quy mô 1.200 ha ở phía Đông Thủ đô cho thấy quyết tâm tạo ra những cực tăng trưởng đô thị mới.

Bước tiến về quy mô được đẩy lên một nấc mới vào năm 2025, khi Vinhomes đồng loạt khởi công và ra mắt 13 dự án với tổng diện tích hơn 20.000 ha.

“Đến nay, doanh nghiệp vận hành 32 khu đô thị tại 8 tỉnh, thành phố, tạo lập không gian sống cho gần 650.000 cư dân”, Ahmedabad Mirror ấn tượng với quy mô hiếm có của Vinhomes.

Vinhomes Green Paradise được truyền thông quốc tế đánh giá là hình mẫu tiêu biểu cho đô thị tương lai.

Đằng sau sự mở rộng về quy mô là một thay đổi sâu hơn trong tư duy phát triển. Vinhomes là nhà phát triển tiên phong tại Việt Nam cũng như khu vực theo đuổi khung ESG++, mở rộng các nguyên tắc ESG truyền thống về môi trường, xã hội và quản trị với hai trụ cột bổ sung là tái sinh và thích ứng.

Trong số các siêu đô thị thế hệ ESG++ được Vinhomes phát triển, Vinhomes Green Paradise được truyền thông khu vực xem là hình mẫu tiêu biểu. Tọa lạc tại Cần Giờ, TP.HCM, dự án có quy mô 2.870 ha, với quy hoạch tổng thể hài hòa cùng hệ sinh thái, tựa vào khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận. Đáng chú ý, đây cũng là đô thị đầu tiên tại Việt Nam nhận Chứng nhận ISO 37122 tạm thời từ Hội đồng Dữ liệu Đô thị Thế giới (WCCD) theo bộ chỉ số tùy chỉnh.

Theo Ahmedabad Mirror, cách làm này đặc biệt phù hợp với những yếu tố đang định hình bức tranh đô thị tương lai mà WEF từng chỉ ra: chủ động thích ứng trước biến đổi khí hậu; phát triển các đại đô thị tích hợp để đáp ứng nhu cầu của dân số trẻ; và ứng dụng dữ liệu trong vận hành, bắt nhịp với sự chuyển dịch sang mô hình đô thị thông minh.

Ở góc nhìn khác, báo châu Á Zee News ghi nhận các đại đô thị do Vinhomes phát triển đang trở thành một phần trong tiến trình mở rộng đô thị và tăng trưởng của Việt Nam. Theo tờ báo, Vinhomes đã mở rộng danh mục từ các dự án nhà ở riêng lẻ sang những đại đô thị tích hợp quy mô lớn, qua đó không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn nâng chuẩn sống của cư dân và dẫn dắt tăng trưởng kinh tế bền vững.

Từ một dự án nhỏ trên phố Bà Triệu đến những siêu đô thị quy mô hàng nghìn hecta, hành trình của Vinhomes không chỉ là câu chuyện về sự lớn lên của một doanh nghiệp bất động sản, mà còn phản ánh một bước chuyển trong cách Việt Nam hình dung, quy hoạch và kiến tạo những đô thị của tương lai.