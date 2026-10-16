Vụ khay cơm có muối lạc, 2 miếng thịt viên: Công an làm việc với nhà trường

Ngày 16/10, trao đổi với VietNamNet, ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Lập Thạch (tỉnh Phú Thọ), cho biết địa phương xác minh phản ánh về bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1.

Theo ông Tuấn Anh, Công an xã Lập Thạch đang làm việc với nhà trường. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan đến quy trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Về hình thức tổ chức bữa ăn, ông Tuấn Anh cho biết nhà trường hiện tự tiếp nhận thực phẩm và tổ chức nấu ăn tại trường theo phương án cũ. Phương án tổ chức bữa ăn bán trú đang trong quá trình được địa phương xem xét, phê duyệt.

Khay cơm bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1 được phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh: ĐN)

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lập Thạch 1, xác nhận ban giám hiệu đang làm việc với cơ quan công an.

Bà Hiền chưa đưa ra giải thích cụ thể về suất ăn và cho biết sẽ cung cấp thông tin sau.

Ngày 15/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh khay cơm được cho là bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Lập Thạch 1. Ngoài cơm trắng và canh, khay có ít muối lạc, hai miếng thịt viên chiên và bánh ngọt.

Hình ảnh gây tranh luận về khẩu phần ăn và mức độ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của học sinh.