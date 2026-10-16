Học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Lập tổ công tác độc lập làm rõ trách nhiệm

(VTC News) -

Liên quan vụ học sinh lớp 1 bị ngã sau giờ tan học dẫn đến tử vong tại Trường Tiểu học An Dương (Hải Phòng), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đào Trọng Đức vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra và bảo đảm an toàn trường học.

Ông Đào Trọng Đức chỉ đạo khẩn trương thành lập Tổ công tác xác minh do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, đảm bảo độc lập với nhà trường, phối hợp với Công an phường An Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ vụ việc.

Trường Tiểu học An Dương (Hải Phòng)

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức giao Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Công an phường An Dương xác minh quá trình quản lý, giám sát, trông giữ và bàn giao học sinh sau giờ học.

Việc phát hiện, xử lý tình huống và sơ cấp cứu; trách nhiệm của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và những người liên quan cũng được yêu cầu làm rõ.

Kết quả xác minh cùng đề xuất xử lý trách nhiệm (nếu có) phải báo cáo UBND Thành phố trước 20/10/2026.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo Công an phường An Dương khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các bên liên quan, báo cáo UBND thành phố ngay khi có kết luận chính thức.

Sự việc đau lòng học sinh ngã tử vong tại khu vực sân Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương xảy ra khoảng 17h15 ngày 15/10. Thời điểm này các phụ huynh đang đón học sinh tan trường, N.T.M (SN 2020, học sinh lớp 1) được chị gái đến đón. Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn trong khuôn viên trường, N.T.M không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Các giáo viên khẩn trương đưa N.T.M đến bệnh viện cấp cứu. Do thương tích nặng, N.T.M không qua khỏi.