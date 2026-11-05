Vụ hiệu trưởng bị xuống làm giáo viên ở Gia Lai: Kiểm điểm loạt lãnh đạo phường

(VTC News) -

Ngày 5/11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, UBND phường Quy Nhơn Nam đã có báo cáo kết quả thực hiện theo thông báo của Sở về việc bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó, viên chức kế toán trường học tại phường sau sắp xếp.

Theo đó UBND phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức kiểm điểm các tập thể liên quan vụ việc gồm tập thể UBND phường, tập thể Phòng Văn hóa - Xã hội phường.

Và các cá nhân gồm: Chủ tịch UBND phường và Phó chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội; Trưởng phòng, Phó phòng và 1 chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND phường.

Ngoài ra, UBND phường Quy Nhơn Nam đã thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng (mới) đối với cô giáo M.H.T.Q., Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ (cũ).

Cô giáo M.H.T.Q Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ (cũ) được bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng mới

Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, ngày 28/10, UBND tỉnh Gia Lai có chỉ đạo yêu cầu UBND phường Quy Nhơn Nam khắc phục ngay những sai sót trong việc bố trí nhân sự phó hiệu trưởng và kế toán tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu phường bố trí chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp đối với những trường hợp hiệu trưởng trường cũ bị bố trí xuống làm giáo viên chưa đúng quy định, trừ trường hợp có nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng.

Đối với nhân sự kế toán, các trường bố trí 2 kế toán cũng đã cắt giảm, bảo đảm còn 1 kế toán mỗi trường theo định hướng của tỉnh.

“Ngoài ra tỉnh chỉ đạo UBND phường Quy Nhơn Nam kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể khi để xảy ra sai sót trong quá trình sắp xếp, bố trí nhân sự tại các trường, đồng thời báo cáo giải trình lên UBND tỉnh”, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin đến Báo Điện tử VTC News.