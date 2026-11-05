Bé 12 tháng tuổi hôn mê rồi tử vong sau 1 tiếng gửi nhà trẻ tư nhân ở Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ việc cháu Phạm H.H (12 tháng tuổi, trú xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) bị thương nặng rồi tử vong sau 1 tiếng được cha mẹ gửi tại nhà trẻ tư nhân trên đường Lê Quý Đôn, xã Đăk Đoa.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 9h sáng 27/10, chị Phan Thị Viên đưa con gái là cháu Phạm H.H tới cơ sở giữ trẻ tư nhân số 18 đường Lê Quý Đôn (xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai). Tới khoảng 10h cùng ngày, cô giáo gọi điện cho gia đình tới đón, đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.

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Các bác sĩ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai chẩn đoán và xác định cháu Phạm H.H bị hôn mê, xuất huyết não. Theo lãnh đạo bệnh viện, quá trình điều trị, hiện tình trạng bệnh nhi không cải thiện, không tan máu não, não bị chèn ép. Đến ngày 3/11, gia đình đã đưa cháu từ bệnh viện về nhà. Đến tối 4/11, cháu Phạm H.H tử vong.

Ông Phạm Đình Báu (bác của cháu H.) cho biết các cô giáo tại trường khẳng định bé bị ngã từ võng xuống nền nhà. Tuy nhiên, khoảng cách từ võng xuống nền nhà chỉ khoảng 15cm, có bị ngã cũng không thể gây ra thương tích nặng như vậy.

“Gia đình chúng tôi đã trình báo cơ quan công an, đề nghị làm rõ nguyên nhân dẫn đến thương tật cho cháu tôi như vậy. Tuy nhiên đến nay cơ quan công an vẫn đang làm rõ sự việc”, ông Báu nói và cho biết hiện các bác sĩ đã xác định cháu Phạm H.H bị bại não, khó tỉnh lại.

Hiện Công an xã Đak Đoa đã phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm việc với những người liên quan, thu thập chứng cứ để làm rõ vụ việc.