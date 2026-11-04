Hôm nay, di dời cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội

Công trình được giữ lại nhằm bảo tồn kiến trúc và giá trị biểu tượng của nhà trường. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử TNVN, sáng nay, đội ngũ kỹ thuật đã triển khai các công việc phục vụ di dời cổng Parabol. Theo phương án được thống nhất, công trình sẽ được dịch chuyển vào phía trong hơn 20 m so với vị trí hiện tại.

Việc di dời nằm trong kế hoạch giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn qua đường Giải Phóng, thuộc địa bàn phường Bạch Mai, Hà Nội.

Phương án này đã được UBND TP Hà Nội thống nhất với Đại học Bách khoa Hà Nội. Đơn vị thi công dự án Trục không gian Quốc lộ 1A sẽ trực tiếp làm đầu mối tổ chức di dời.

Sáng nay, đội ngũ kỹ thuật đã triển khai các công việc phục vụ di dời cổng Parabol.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường không phải chủ đầu tư dự án mà việc di dời do thành phố và đơn vị thi công triển khai. Theo kế hoạch, cổng Parabol thuộc hạng mục di dời trong quá trình giải phóng mặt bằng. Đối với những vị trí bị ảnh hưởng bởi dự án, có công trình sẽ được giải tỏa, nhưng cũng có những công trình được lựa chọn phương án di dời để bảo tồn.

Về tiến độ, thời gian thực hiện phụ thuộc vào đơn vị thi công. Quá trình di dời dự kiến kéo dài vài tuần bởi đây là công trình có kết cấu đặc thù, cần tính toán và xử lý nhiều vấn đề kỹ thuật, không thể thực hiện trong một vài ngày. Công tác chuẩn bị đã được triển khai từ trước và đơn vị thi công dự kiến bắt đầu thực hiện trong tuần này.

Đối với phương án bảo tồn, chủ trương của nhà trường là giữ nguyên kiến trúc và kết cấu cổng Parabol, chỉ thay đổi vị trí bằng cách lùi công trình vào phía trong. Đây cũng là mong muốn chung của nhà trường và thành phố. Tuy nhiên, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, việc bảo tồn nguyên trạng còn phụ thuộc vào phương án kỹ thuật và khả năng thực hiện của đơn vị thi công.

Nhà trường mong muốn quá trình di dời bảo đảm an toàn, giữ nguyên vẹn công trình, không làm thay đổi kiến trúc và kết cấu vốn có. Dù được chuyển sang vị trí mới, cổng Parabol vẫn sẽ được giữ lại nhằm bảo tồn giá trị kiến trúc, ý nghĩa biểu tượng gắn liền với lịch sử phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Khu vực lối đi qua cổng đã được dựng rào chắn.

Cổng Parabol được xây dựng cách đây hơn 50 năm, gây ấn tượng bởi thiết kế mái vòm cong độc đáo. Tên gọi của công trình bắt nguồn từ hình dáng kiến trúc gợi liên tưởng đến đường cong parabol trong toán học, cũng là lĩnh vực gắn bó mật thiết với môi trường đào tạo kỹ thuật của nhà trường.

Cổng Parabol thời kỳ đầu mới xây dựng. (Ảnh: Tư liệu từ ĐH Bách khoa)

Không chỉ là một công trình kiến trúc, cổng Parabol còn được xem là biểu tượng của Đại học Bách khoa Hà Nội, lưu giữ nhiều kỷ niệm và dấu ấn của các thế hệ sinh viên, giảng viên. Đây là niềm tự hào của nhiều thế hệ người học, gắn với hình ảnh một ngôi trường có truyền thống đào tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật.

Hiện, Đại học Bách khoa Hà Nội còn 2 cổng khác nằm trên đường Đại Cồ Việt và đường Trần Đại Nghĩa. Trong đó, cổng Trần Đại Nghĩa là lối ra vào được nhiều sinh viên sử dụng. Tuy nhiên, cổng Parabol trên đường Giải Phóng vẫn giữ vị trí đặc biệt trong ký ức của nhiều thế hệ sinh viên, trở thành nét đặc trưng, hình ảnh quen thuộc và được nhiều người nhắc đến mỗi khi nói về ngôi trường này.