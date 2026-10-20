Thông tin mới vụ 3 nguyên hiệu trưởng xuống làm giáo viên ở Gia Lai

Ngày 20/10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Tại cuộc họp, vụ việc 3 nguyên hiệu trưởng được bố trí làm giáo viên sau sắp xếp trường học tại phường Quy Nhơn Nam nhận được sự quan tâm.

Ông Trần Bá Công - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai - cho biết, sở đã thành lập đoàn công tác, làm việc với UBND phường Quy Nhơn Nam trong hai buổi và báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai Trần Bá Công thông tin tại buổi họp báo ngày 20/10.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai thông tin thêm: Trong sáng nay (20/10), UBND tỉnh cũng có cuộc họp để làm rõ một số nội dung, tới đây sẽ có thông báo kết luận.

Liên quan sự việc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết, quan điểm của tỉnh là chấn chỉnh, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, Trường Tiểu học Kim Đồng (ở phường Quy Nhơn Nam) sau sắp xếp được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Theo hồ sơ, bà Đ.T.T.H - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Văn Dũng - được bố trí giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng sau sắp xếp. Bà H.T.H.T - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng - và bà M.H.T.Q - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - được bố trí làm giáo viên.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, cần làm rõ căn cứ lựa chọn bà H. từ nhóm trường khác làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, gồm phạm vi nguồn nhân sự, điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả đối chiếu với nhân sự thuộc các trường sáp nhập.

Trong khi trường sau sắp xếp vẫn có vị trí phó hiệu trưởng và có trường hợp phó hiệu trưởng thuộc nhóm trường khác được điều động, bố trí giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng.

Sau sắp xếp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ được bố trí làm giáo viên.

Ngoài ra, với trường hợp bà C.T.H.N - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (trước sắp xếp) - hồ sơ thể hiện bà còn thời gian công tác 21 tháng đến tuổi nghỉ hưu. Sau sắp xếp, bà được bố trí làm giáo viên, trong khi trường sau sắp xếp vẫn bố trí các chức danh phó hiệu trưởng.

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam làm rõ căn cứ không tiếp tục bố trí chức vụ quản lý đối với bà N; đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian công tác còn lại, phương án bố trí phó hiệu trưởng và chính sách áp dụng; không suy đoán quyền đương nhiên được bổ nhiệm chỉ từ thời gian còn công tác.

Ngoài ra, tại Trường Tiểu học Kim Đồng sau sắp xếp, UBND phường Quy Nhơn Nam bố trí 2 viên chức kế toán. Tuy nhiên, theo Sở GD&ĐT tỉnh, vị trí kế toán được bố trí dùng chung cho cơ sở giáo dục, nguyên tắc mỗi vị trí có 1 người; trường hợp ngoại lệ phải đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam bổ sung, làm rõ căn cứ lựa chọn, bố trí nhân sự hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các trường và việc bố trí 2 kế toán tại Trường Tiểu học Kim Đồng (mới).