Đàn chim hoang dã kéo về Hồ Gươm làm tổ, săn mồi khiến du khách thích thú

Bà Lê Thị Kim Cương sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nên có tình cảm đặc biệt với khu vực Hồ Gươm. Mỗi khi hồ xuất hiện những khoảnh khắc đẹp, bà thường mang máy ảnh ra ghi lại. “Thời gian gần đây, nhiều đàn chim vạc, cò xanh xuất hiện quanh hồ nên tôi quyết định đến để chụp lại những hình ảnh hiếm có này. Tôi rất vui khi thấy môi trường Hà Nội ngày càng cải thiện, chim hoang dã tìm về làm tổ giữa trung tâm thành phố. Nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra bất ngờ khi giữa đô thị đông đúc vẫn có những loài sinh vật hoang dã sinh sống”, Bà Kim Cương nói.