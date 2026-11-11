Triệu tập nhóm thợ sửa xe chạy xe máy 'bốc đầu' gây náo loạn đường phố ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 11/11, Công an phường Linh Xuân, TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc cùng các phương tiện vi phạm cho Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TP.HCM) tiếp nhận và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Nhóm thợ sửa xe bị mời lên trụ sở công an để làm rõ hành vi chạy xe bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm.

Trước đó, khoảng 23h57 ngày 10/11, thông qua công tác nắm tình hình, Công an phường Linh Xuân phát hiện tài khoản “Phường Linh Xuân - Thủ Đức - TP.HCM” đăng tải bài viết kèm theo hình ảnh và video phản ánh việc một nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe, nẹt pô gây mất an ninh trật tự trên đường Kha Vạn Cân (gần chợ Thủ Đức).

Phương tiện vi phạm công an tạm giữ.

Công an phường Linh Xuân đã phối hợp với Đội CSGT Cát Lái tiến hành xác minh và truy xét vụ việc.

Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa 2 người liên quan gồm Võ Viết T. (SN 2008, quê Quảng Trị, tạm trú tại phường Tam Bình) và Đoàn Ngọc S. cùng tang vật là xe máy vi phạm về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận hiện là thợ một tiệm sửa xe (trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Trung), còn S. đang học nghề tại đây.

Khoảng 22h30 cùng ngày, sau khi tiệm vắng khách, T. lấy xe cá nhân ra chạy thử cùng S. Quá trình di chuyển, T. không đội mũ bảo hiểm, lái xe bằng một bánh sau (bốc đầu), nẹt pô gây mất an ninh trật tự và không có giấy phép lái xe theo quy định.

Xác minh nhanh, Công an phường Linh Xuân tiếp tục phối hợp với Đội CSGT Cát Lái triệu tập Lê Hoàng T. (SN 2004, quê Cà Mau, thợ sửa xe cùng tiệm của S). T. khai nhận đã lấy xe máy của khách để chạy theo T. và S.. Thời điểm này, T. không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe và không xuất trình được giấy đăng ký xe.