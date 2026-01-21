Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước

(VTC News) -

Sáng 21/1, trong phiên thảo luận tại hội trường về văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày tham luận với chủ đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Bà Hà Thị Nga khẳng định, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên định quan điểm "dân là gốc", gắn bó mật thiết với Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận giữa các giai tầng, các dân tộc, tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng, Nhà nước tiếp tục ban hành và triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, tạo nền tảng vững chắc để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được lan tỏa, sức mạnh tổng hợp của Nhân dân được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", bà Hà Thị Nga nói.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp, MTTQ Việt Nam đã đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn.

Một số hoạt động tiêu biểu được bà Hà Thị Nga nhắc đến như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", duy trì thường niên và tích cực tháng cao điểm "Vì người nghèo", hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025...

MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên ngày càng phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, khẳng định vị trí cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp.

Qua các kênh giám sát của MTTQ, theo bà Hà Thị Nga, Nhân dân tích cực tham gia phản ánh những bất cập trong quản lý và thực thi công vụ, cung cấp thông tin giúp các cơ quan chức năng kịp thời xử lý nhiều vụ việc. Qua đó, vai trò của Nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát huy, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

"Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Bộ máy sau sắp xếp từng bước đi vào hoạt động thông suốt, phát huy sức mạnh phối hợp và tăng cường sự gắn kết trong hệ thống", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói.

Bà Hà Thị Nga nêu rõ, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng với những cơ hội, thách thức đan xen; việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhân tố mang ý nghĩa chiến lược, là động lực quan trọng để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững.

Để phát huy sức mạnh đó, MTTQ Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục tạo bước đột phá toàn diện về nhận thức, về tổ chức và cơ chế chính sách để quan điểm "lấy Nhân dân làm trọng tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới" phải được thấm sâu, biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

"Tăng cường cơ chế thực hành dân chủ, minh bạch, bảo đảm Nhân dân tham gia ý kiến, giám sát và phản biện xã hội thực chất; đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội thực hiện trách nhiệm giải trình rõ ràng đối với kiến nghị của Nhân dân. Khi đó, đại đoàn kết toàn dân tộc chắc chắn sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển và vững vàng trước những biến động mang tính toàn cầu", bà Hà Thị Nga nói.

Đoàn đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương dự phiên thảo luận về các văn kiện Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Với MTTQ, bà Hà Thị Nga cho rằng, hơn lúc nào hết cần phát huy cao độ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Trong đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức và cơ chế hoạt động, lấy các vấn đề dân sinh, dân chủ làm trọng tâm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn, vận hành hệ thống tổ chức theo mô hình mới và cơ chế phối hợp theo hướng "một việc - một đầu mối - một thời hạn - một kết quả".

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội. MTTQ Việt Nam tiếp tục chủ trì thực hiện các chương trình giám sát, phản biện xã hội trong phạm vi toàn quốc đối với những vấn đề thiết thực, dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, đảm bảo hiệu quả, thực chất.

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân, tiếp tục đề xuất thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; tăng cường cơ chế đối thoại trực tiếp, định kỳ hằng năm tổ chức "Tháng nghe dân nói", ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để kịp thời lắng nghe, mở rộng kết nối, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của Nhân dân 24/7 trên nền tảng Mặt trận số.

"Qua đó, để MTTQ phải thật sự là nơi người dân gửi gắm niềm tin, nơi mà mọi tiếng nói của Nhân dân đều được lắng nghe và tôn trọng, đó cũng chính là cách để tạo nên đồng thuận và niềm tin xã hội", bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

MTTQ cũng cần tiếp tục là trung tâm để phát huy, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng dân tộc, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân; tập hợp, thu hút và huy động sức mạnh của các lực lượng công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi, nhân sĩ trí thức, đồng bào dân tộc, các tôn giáo, giới doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài cùng đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.

"Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự vào cuộc tích cực của toàn dân, chúng ta hoàn toàn có cơ sở vững chắc để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của Nhân dân", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu.

