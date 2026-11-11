Phương án bảo đảm nguồn cải cách tiền lương là bí mật Nhà nước độ Mật

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định 2165 của Thủ tướng ban hành Danh mục bí mật Nhà nước lĩnh vực tài chính.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.

Theo quyết định, bí mật Nhà nước độ Mật trong lĩnh vực tài chính gồm 7 nhóm thông tin.

Trong nhóm thông tin về tài chính, ngân sách, gồm: tài liệu, số liệu viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài đối với những nhiệm vụ có ảnh hưởng đến chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại chưa công khai; số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh trong phương án Chiến lược tài chính, phương án Kế hoạch tài chính 5 năm và phương án ngân sách Nhà nước hằng năm.

Đáng chú ý, nhóm này còn có phương án bảo đảm nguồn cải cách tiền lương theo đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Các thông tin khác gồm: dự toán, tình hình thực hiện và quyết toán ngân sách Nhà nước hằng năm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng được giao quản lý gửi Bộ Tài chính hoặc cơ quan có thẩm quyền khác; phương án xây dựng chính sách tài chính trước khi trình Quốc hội thông qua; phương án giá in tiền giấy, các giấy tờ có giá, sản xuất tiền kim loại.

Đối với nhóm thông tin về kho bạc Nhà nước và tài chính ngân hàng, danh mục bí mật Nhà nước độ Mật gồm: phương án tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước cho ngân sách trung ương; phương án phát hành trực tiếp tín phiếu Kho bạc Nhà nước cho Ngân hàng Nhà nước; số liệu tổng hợp về kim loại quý hiếm, đá quý và vật quý hiếm khác của Nhà nước giao Kho bạc Nhà nước bảo quản.

Cùng đó là bản thiết kế bảo đảm an ninh, an toàn kho tiền, kho chứa kim loại quý hiếm, đá quý và vật quý hiếm khác của hệ thống Kho bạc Nhà nước; phương án di dời kho tiền, kho chứa kim loại quý hiếm, đá quý và vật quý hiếm khác của hệ thống Kho bạc Nhà nước; phương án vận chuyển tiền, kim loại quý hiếm, đá quý và vật quý hiếm khác của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Ngoài ra còn có thông báo của Bộ Tài chính về khung lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ gửi Kho bạc Nhà nước; thông báo của Bộ Tài chính về khung lãi suất phát hành trái phiếu chính quyền địa phương gửi UBND các tỉnh, thành phố phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; thông báo của Bộ Tài chính về khung lãi suất phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh gửi Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Trong nhóm thông tin về dự trữ quốc gia, dự trữ chiến lược, danh mục bí mật Nhà nước độ Mật gồm: quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia; văn bản phê duyệt hệ thống kho dự trữ quốc gia của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an; danh mục chi tiết hàng dự trữ chiến lược.

Dự toán, tình hình thực hiện và quyết toán ngân sách Nhà nước hằng năm chi dự trữ chiến lược; phương án, kế hoạch quản lý, bảo quản hàng dự trữ chiến lược chưa được công khai, cũng thuộc nhóm này.

Đối với nhóm thông tin về hải quan, danh mục bí mật Nhà nước độ Mật gồm: sơ đồ mạng truyền tin và quy ước liên lạc của lực lượng chống buôn lậu hải quan.

Bên cạnh đó là thông tin, tài liệu về công tác điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vụ án hình sự thuộc thẩm quyền khởi tố đặc biệt nghiêm trọng; các vụ án, vụ việc mà khi xử lý có tác động đến chính trị, đối ngoại, vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp khác mà dư luận xã hội quan tâm chưa được công khai, gồm phương án hoặc kế hoạch dẫn giải, áp giải của cơ quan Hải quan có thẩm quyền khi chưa thực hiện...

Nhóm thông tin thứ năm gồm kế hoạch đầu tư công, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trong phòng thủ đất nước cấp chiến thuật.

Nhóm thứ sáu gồm danh mục dự án; quyết định phân bổ vốn trung hạn, hằng năm; báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và các dự án về trụ sở, hệ thống liên lạc, bảo vệ an ninh, an toàn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Nhóm thứ bảy gồm thông tin có khả năng ảnh hưởng lớn đến an ninh, an toàn thị trường chứng khoán; giải pháp ổn định thị trường chứng khoán trong trường hợp có biến động lớn ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thị trường chứng khoán chưa công khai.

Bên cạnh các thông tin thuộc độ Mật, Quyết định 2165 cũng quy định các nhóm thông tin thuộc bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài chính.