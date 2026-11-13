VOV ký Ghi nhớ chung về trao đổi âm nhạc với Đài Phát thanh quốc gia Rumani, thúc đẩy hợp tác với truyền thông công Hungary

(VTC News) -

Từ ngày 7 đến 12/11, đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang dẫn đầu đã có chuyến công tác tại Rumani và Hungary.

Ký Ghi nhớ chung trao đổi âm nhạc với Đài Phát thanh Rumani

Ngày 12/11, tại thủ đô Bucharest, đại diện Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế VOV cùng Ban Hợp tác quốc tế của Đài Phát thanh quốc gia Rumani (Đài Rumani) đã ký Ghi nhớ chung về trao đổi âm nhạc cổ điển và nhạc jazz.

Theo Ghi nhớ chung, Đài Rumani sẵn lòng cung cấp cho kênh VOV Sonata (FM 89) các bản thu nhạc cổ điển và jazz được tuyển chọn từ kho lưu trữ của Đài và từ hãng đĩa Casa Radio. Phía VOV sẵn sàng chia sẻ với Đài Rumani các bản thu âm nhạc truyền thống, cổ điển và đương đại Việt Nam.

Để triển khai hoạt động này, mỗi bên sẽ cử một đầu mối liên lạc, phối hợp thực hiện việc trao đổi các bản thu âm.

Đoàn công tác VOV làm việc với lãnh đạo Đài Rumani.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang cảm ơn Đài Rumani đã đón tiếp đoàn nồng hậu và chuẩn bị chu đáo cho chuyến làm việc. Ông khẳng định truyền thông có vai trò quan trọng trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Rumani, hai nước đã có 76 năm quan hệ ngoại giao.

Lãnh đạo VOV đồng thời ghi nhận sự phối hợp giữa hai đài trong nhiều năm qua, đặc biệt thông qua các hoạt động thuộc Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU).

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang cảm ơn Đài Rumani đã hỗ trợ kịp thời cho VOV Sonata, kênh nhạc cổ điển và jazz chuyên biệt đầu tiên của VOV, cùng sự khích lệ dành cho VOV trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin gia nhập Liên hiệp Phát thanh Truyền hình châu Âu (EBU) với tư cách thành viên liên kết.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn công tác, chia sẻ chương trình phát thanh, kinh nghiệm chuyên môn và nghiệp vụ. Đồng thời, hai đài sẽ phối hợp, ủng hộ nhau trong các hoạt động trên diễn đàn phát thanh quốc tế.

Đại diện Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế VOV cùng Ban Hợp tác quốc tế của Đài Rumani ký Ghi nhớ chung về trao đổi âm nhạc cổ điển và Jazz.

Được thành lập năm 1928, Đài Rumani là đài phát thanh công cộng quốc gia. Đơn vị này hiện vận hành các kênh phát thanh cấp quốc gia, hệ thống đài khu vực và kênh đối ngoại Radio Romania International phát sóng bằng 12 thứ tiếng.

Đài còn có 4 đơn vị nghệ thuật gồm Dàn nhạc Quốc gia Radio, Dàn nhạc Thính phòng Radio, Big Band Radio và Hợp xướng Học thuật Radio.

Trong chương trình làm việc, đoàn VOV đã tham quan Phòng Tin tức và Phòng hòa nhạc Sala Radio của Đài Rumani, cùng tòa nhà Quốc hội Rumani.

Cũng tại Bucharest, đoàn công tác VOV đã có buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Rumani Lê Vĩnh Thắng. Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang thông tin về kết quả trao đổi với Radio Romania, trong đó có việc ký Ghi nhớ chung về hợp tác âm nhạc.

Đoàn công tác VOV làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani.

Lãnh đạo VOV đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, hỗ trợ VOV thúc đẩy hợp tác với các cơ quan truyền thông Rumani, trong đó có việc triển khai Ghi nhớ chung về trao đổi âm nhạc.

Phó Tổng Giám đốc cũng đề nghị Đại sứ quán thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin về tình hình sở tại và hoạt động của cộng đồng người Việt tại Rumani, giúp VOV phản ánh kịp thời, sinh động quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Rumani.

TS Dan Santa - Trưởng ban Quan hệ quốc tế, Đài Phát thanh quốc gia Rumani.

Thúc đẩy hợp tác với truyền thông công Hungary

Trước đó, ngày 9/11, tại thủ đô Budapest, đoàn công tác VOV đã có buổi làm việc với đại diện Cơ quan Quản lý truyền thông Hungary (MTVA), trao đổi về tình hình hoạt động và định hướng hợp tác giữa hai bên.

Tại cuộc gặp, phía Hungary thông tin về quá trình cải tổ hệ thống truyền thông công đang được triển khai. Theo Luật Cải tổ truyền thông công được Quốc hội Hungary thông qua hồi tháng 6, MTVA đã được sáp nhập vào Duna Médiaszolgáltató từ ngày 26/7. Pháp nhân mới mang tên Đài Phát thanh và Truyền hình Hungary (Magyar Rádió és Televízió), trong khi Hãng Thông tấn MTI được tách thành một công ty độc lập.

Hiện cơ quan này đang được điều hành bởi ban lãnh đạo lâm thời, các kênh phát thanh, truyền hình đều đang trong quá trình sắp xếp lại.

Đoàn công tác VOV làm việc với đại diện Cơ quan Quản lý truyền thông Hungary (MTVA).

Bày tỏ sự thông cảm với những khó khăn của phía bạn trong giai đoạn chuyển đổi, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang chúc truyền thông công Hungary sớm ổn định và phát triển.

Ông đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa VOV và đối tác Hungary, được cụ thể hóa bằng Thỏa thuận hợp tác ký tại Hà Nội vào tháng 6/2025.

Phó Tổng Giám đốc VOV cũng cảm ơn phía Hungary đã hỗ trợ các bản thu nhạc cổ điển có bản quyền cho VOV Sonata (FM 89), kênh phát thanh chuyên biệt về nhạc cổ điển và jazz đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc mong rằng sau khi hoàn tất tái cơ cấu, hai bên sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác trong trao đổi thông tin, trao đổi chương trình, đặc biệt là các chương trình âm nhạc, cũng như chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Đoàn công tác VOV làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Hai bên thống nhất phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu âm nhạc giữa hai nước nhân các dịp lễ lớn của Việt Nam và Hungary. Trong các chương trình hòa nhạc này, hai bên có thể cử nghệ sĩ sang biểu diễn cùng nhau, đưa âm nhạc của mỗi nước đến gần hơn với công chúng. Đây sẽ là cầu nối văn hóa ý nghĩa, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Hungary.

Cùng ngày, đoàn công tác VOV làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. Tại đây, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang đề nghị Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ VOV trong việc duy trì quan hệ với các cơ quan truyền thông sở tại, nhất là khi hệ thống truyền thông công Hungary đang tái cơ cấu.

Phó Tổng Giám đốc VOV mong muốn Đại sứ quán thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin về tình hình Hungary và hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại nước này. Đây là nguồn thông tin quan trọng để Đài phản ánh kịp thời quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới công chúng Hungary.